En Semana Santa, mudanzas falsas vacían casas en Ixtapaluca, Edomex

Una familia del Estado de México (Edomex) viajó de vacaciones por Semana Santa y al volver encontró su hogar en ruinas. En menos de una semana fueron víctimas de la delincuencia en tres ocasiones distintas, bajo un método que alarma a los vecinos y a las autoridades: el uso de falsos camiones de mudanza.

Todo comenzó cuando la familia se preparaba para disfrutar sus días de descanso. Una llamada interrumpió la paz al alertar sobre una extraña situación en su domicilio en Ixtapaluca. Los vecinos avisaron que una camioneta de mudanza extraía todos los muebles de la propiedad.

La familia suspendió las vacaciones de inmediato y al regresar descubrió la tragedia. Ya no tenían nada.

“Nos dejaron sin cables de luz. Me vaciaron todo, se llevaron los muebles, dos lavadoras y un refrigerador”, relató con frustración una de las víctimas.

Lo perdieron todo en sus vacaciones 😣



Una familia de Ixtapaluca lo perdió todo mientras descansaba. Sus vecinos llamaron pensando que se mudaban, pero era la delincuencia vaciando su hogar en un camión de carga.



En solo una semana, los ladrones regresaron tres veces. Hay 4… pic.twitter.com/XuETv5Pzz3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 16, 2026

Mdanzas falsas desbalijan casas en Ixtapaluca, Edomex:

Por motivos de seguridad, los afectados decidieron dormir en la casa de un vecino tras notar la ausencia de un juego de llaves. Al día siguiente regresaron a su domicilio para evaluar los daños, pero los delincuentes atacaron de nuevo.

“Lo primero que se ve al abrir es a un tipo sentado junto a la mesa y alcanzo a ver que otro bajaba las escaleras”, narró el afectado.

Los testigos lograron retener a uno de los sujetos, quien fue entregado a la Fiscalía del Estado de México y trasladado a un reclusorio bajo la medida de prisión preventiva. Su cómplice logró escapar de la escena.

El miedo se apoderó de la familia y optaron por vivir con su vecino de forma temporal; sin embargo, cinco días después, la delincuencia insistió. Observaron una nueva camioneta de fletes afuera de su casa y a tres personas en un intento por forzar la puerta principal.

“Le veo las llaves en la mano y le pregunto el motivo. Él responde que son suyas y las tira al suelo. Yo le dije ¡esas llaves son de mi casa!”, detalló el dueño. La policía llegó a tiempo y detuvo a los tres individuos.

Rompieron hasta el cochinito de la casa de Ixtapaluca, Edomex

Alerta cibernética en CDMX y Edomex por fraudes con fletes

La familia interpuso las denuncias correspondientes, pero el caso destapa una amenaza mayor en la entidad. El oficial Daniel Silva, integrante de la Policía Cibernética, advierte sobre grupos delictivos que simulan ser empresas formales de mudanzas para cometer robos a casa habitación o extorsionar a los ciudadanos.

“Se detectan casos donde sí hacen el servicio, pero retienen los bienes muebles y exigen un cobro extra al anticipo. Al final del día los clientes pueden perder sus pertenencias”, explicó el oficial Silva.

Por ahora, las víctimas de Ixtapaluca viven en la incertidumbre. Temen que el sistema de justicia falle a su favor y los cuatro delincuentes capturados recuperen su libertad en los próximos días.