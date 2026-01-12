Emboscada en Tamaulipas: Guardia Nacional repele ataque y revienta “monstruo” blindado

La violencia recrudeció en la llamada "Frontera Chica" de Tamaulipas. Un video que circula en redes sociales documentó el intenso enfrentamiento armado entre elementos de la Guardia Nacional (GN) y un convoy de civiles armados, que dejó como saldo vehículos incendiados y el aseguramiento de armamento de alto poder.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 7 de enero de 2026, cuando efectivos federales realizaban patrullajes de vigilancia preventiva en el municipio de Guerrero. De acuerdo con reportes oficiales, los uniformados fueron emboscados por presuntos delincuentes, lo que desató una persecución inmediata y un intercambio de fuego en plena vía pública.

Cae un "monstruo" tras emboscada en Tamaulipas

Las imágenes del video muestran cómo las fuerzas federales repelieron la agresión de sujetos que viajaban en vehículos con blindaje artesanal, conocidos popularmente como “monstruos”.

Durante la refriega, uno de los vehículos de los agresores fue impactado y terminó envuelto en llamas cerca del arco de bienvenida con la leyenda “Feliz Viaje”. Ante la superioridad de fuego de la GN, los ocupantes abandonaron la unidad incendiada y huyeron a pie internándose en la maleza, dejando atrás su equipo.

Aseguran arsenal de guerra en Frontera Chica

Tras controlar la situación, las autoridades federales confirmaron el aseguramiento del vehículo blindado artesanal y un arsenal que incluía:



Un fusil Barrett calibre .50 (arma antiaérea de uso exclusivo del Ejército).

(arma antiaérea de uso exclusivo del Ejército). Cuatro fusiles de asalto.

Cargadores y cartuchos diversos.

Dos chalecos tácticos.

Hasta el momento no se reportan detenidos, pero se mantiene el despliegue operativo en la zona para dar con los responsables; mientras tanto, queda en evidencia el intenso conflicto armado contra grupos armados civiles pertenecientes a cárteles del narcotráfico.

