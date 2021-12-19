VIDEO: En Guatemala dan último adiós a migrantes muertos en Chiapas

Daniel Pérez, uno de los migrantes de Guatemala que perdió la vida cuando el tráiler en el que viajaba con al menos 160 personas volcó en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, Chiapas, dejó una esposa y tres menores de edad, quienes hoy le dieron sepultura.

Mariela Olivares, de 35 años de edad, viajó a Chiapas para buscar a su esposo, quien intentaba llegar a Estados Unidos después de perder su trabajo durante la pandemia de Covid-19; sin embargo, el accidente del 9 de diciembre en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo acabó con su sueño.

"Lo busqué en cinco hospitales y lamentablemente lo encontré en la morgue", dijo Mariela Olivares, quien al igual que otras 55 familias alistan los funerales de sus seres queridos.

“Quiero llevármelo, pero lamentablemente me dijeron que no puedo, tengo que esperar, tengo que esperar porque ellos llevan un proceso y nosotros queríamos llevárnoslo”, dijo Mariela Olivares después de encontrar los restos de su esposo.

En Guatemala, familias dan último adiós a migrantes muertos en Chiapas

Los primeros cuatro cuerpos de migrantes repatriados llegaron en avión a Ciudad de Guatemala poco antes de la medianoche del sábado y fueron trasladados a los municipios de Malacatán, San Pedro Sacatepéquez y El Tejar, poblados en el oeste del país.

La familia de Daniel Pérez realiza este domingo 19 de diciembre sus exequias en la localidad El Tejar, a unos 50 kilómetros de la capital. El migrante también salió de su casa el 7 de diciembre rumbo a Estados Unidos para intentar conseguir un trabajo que le permitiera pagar la hipoteca de su casa.

#AHORA | En la Iglesia Parroquia de San Sebastián de El Tejar, Chimaltenango, realizan una misa en honor a Daniel Arnulfo Pérez, uno de lo migrantes víctima del accidente de tránsito en Chiapas, México.



Vía:@MarlonH_of pic.twitter.com/JSeJOHEF6g — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) December 19, 2021

Cecilio Federico Ovalle Cifuentes, de 33 años de edad, es otras de las víctimas del mortal accidente en Chiapas y su familia también le dio el último adiós este domingo. El migrante era chofer de microbús de la ruta Malacatán a la frontera con México.

#AHORA | Cecilio Federico Ovalle Cifuentes de 33 años, es otra de las víctimas del accidente en Chiapas. Piloto de microbus con ruta de Malacatán a la frontera con México. El medio día de este domingo sus familiares le dan el último adiós. pic.twitter.com/gtOtqF0tDz — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) December 19, 2021

Los restos de los otros dos migrantes repatriados fueron identificados como Leonel Estuardo Gómez Zepeda, quien deja en desamparo a cuatro niñas, y Daymen Erick Fuentes Bravo.

#AHORA | Leonel Estuardo Gómez Zepeda, tenía cuatro hijas y la más pequeña es la reina infantil de Malacatán, electa 1 de diciembre. El 6 de diciembre emprende el viaje México, días después fallece en el accidente de Chiapas. pic.twitter.com/gzWYfRR5cl — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) December 19, 2021

El accidente en Chiapas ha puesto de relieve los peligros que enfrentan los migrantes en su camino hacia la frontera de Estados Unidos, a menudo a manos de traficantes de personas conocidos como coyotes. Cientos de migrantes han muerto por la violencia o accidentes en el país durante la última década.

En Guatemala, muchas familias aún buscan identificar a las víctimas del accidente. Raúl Berríos, secretario general del Consejo Nacional del Migrante de Guatemala, dijo que las autoridades han recibido cerca de 150 solicitudes de información de familias de todo el país que buscan información sobre sus seres queridos, quienes migraron en los días previos al desastre.

