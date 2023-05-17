VIDEO: Harry y Meghan casi chocan en persecución de paparazzis en Nueva York

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle fueron perseguidos por un grupo de paparazzis cuando viajaban por Nueva York, lo que casi termina en un choque del carro donde viajaban los británicos.

El portavoz de Harry confirmó la información mediante un comunicado, en el que indicó que los príncipes de Sussex quedaron atrapados en una “persecución en coche casi catastrófica”.

En tanto, la policía detalló que “un ejército” de paparazzis siguió a Meghan y Harry en automóviles, motocicletas y scooters el martes por la noche, y que por fortuna la persecución no derivó en un accidente automovilístico.

Agregó que un equipo de policías de Nueva York estaban al cuidado de los príncipes de Reino Unido y los seguían en otro automóvil, por lo que realizaron algunas maniobras para alejar a los paparazzis.

Sin embargo, los fotógrafos que iban en bicicleta y scooter continuaron con la persecución y se acercaron al vehículo de Meghan y Harry. Ante la insistencia de los paparazzis, la policía tuvo que llevar a los duques de Sussex a la comisaría para refugiarse.

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: El príncipe Harry y su esposa Meghan quedaron involucrados en una "persecución en vehículo casi catastrófica" que involucró a un paparazzi en Nueva York. pic.twitter.com/EsyoQvnK9f — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 17, 2023

¿Por qué Harry y Meghan casi chocan durante una persecución?

Harry y Meghan se encontraban en Nueva York porque asistieron a los premios Women of vision Awards, el martes por la noche, en donde la duquesa fue honrada por una fundación debido a su defensa hacia las mujeres y niñas.

Alrededor de la medianoche, cuando se dirigían al lugar donde se estaban hospedando comenzó la persecución, ya que el nieto de la reina Isabel II no quería comprometer la casa de su amigo donde se estaban quedando.

La policía detalló que más de 12 vehículos siguieron a los príncipes de Reino Unido, la mayoría conducían de manera imprudente poniendo en riesgo a todos, por lo que tuvieron que fraccionarlos por pasarse los semáforos en rojo, circular en sentido contrario y bloquear ilegalmente el auto de Harry.

El equipo de Harry declaró que la persecución por parte de paparazzis muy agresivos, duró alrededor de dos horas, “esta persecución incesante resultó en múltiples colisiones cercanas que involucraron a otros conductores en la carretera, peatones y dos miembros de la policía de Nueva York”.

