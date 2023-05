VIDEO: Hombre es atacado por jauría de perros en Tijuana

Momentos de angustia, terror y desesperación, vivió un adulto en la playa El Vigía en la delegación Playas de Tijuana, donde de la nada una jauría de perros lo atacó dejándole varias heridas en el cuerpo, pero de no ser por un grupo de personas que alcanzó a ver el ataque y acudieron para rescatarlo, el desenlace pudo haber sido mortal.

Hombre es atacado por jauría de perros en Playas de Tijuana

“A nosotros nos hicieron una llamada respondimos al lugar, al llegar ya estaba policía municipal indicando que una persona tenía lesiones por mordedura de perro, llegamos checamos si estaba lesionado en sus brazos y cara, llegó la cruz roja y ya lo trasladó a una clínica particular. Si eran considerables las heridas, parte de los brazos y en el lado de la cara”, describió Óscar López, encargado de Bomberos en Playas de Tijuana.

Identifican a hombre atacado por jauría de perros

De acuerdo a Bomberos, la víctima fue identificado como José Mendoza de 51 años quien sufrió heridas graves, incluso, explicaron que las laceraciones erán tan grandes que fue requerida la atención inmediata, ya que en la parte del brazo a la altura de la axila tenía varias heridas profundas.

En el video se aprecia como los cuatro perros atacan al hombre y lo derriban sobre la arena, ahí, comenzaron a morderlo mientras este trataba de zafarse, la víctima luchaba por su vida y a pesar de los gritos y forcejeos, los perros se aferraban y seguían atacándolo por diferentes lados, hasta que los dueños llegaron a quitárselos.

El hombre fue atendido en la Cruz Roja de Tijuana y dado de alta.

Piden tener cuidado con mascotas

Ciudadanos señalan la necesidad que sancione a los dueños de mascotas que ponen en riesgo a otros ciudadanos por la agresividad de sus perros y dejarlos sin correa.

“Depende mucho como has educado al perro, el mío yo conozco que si lo suelto tiende mucho a subirse a las personas, entonces por eso lo traigo con correa, entonces, si es un perro grande también creo que si tiene que ser con correa porque al final de cuentas son perros, no es que obedezcan al 100 por ciento, entonces si es importante saber conocer a tu perro y si puede andar sin correa o si no y bien entrenado también”, señaló Ilán, quien pasea a su perro en la zona.

Bomberos de Tijuana aún no han confirmado si el propietario de los perros fue detenido, explicaron que al momento de la agresión el dueño solo explicó que soltó a sus perros para que corrieran a la playa y estos reaccionaron diferente.

La víctima aún no ha declarado si procederá penalmente en contra de quien resulte responsable.