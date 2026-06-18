Accidente de autobús de pasajeros en la autopista Toluca-Zitácuaro; hay personas lesionadas

La mañana de hoy jueves 18 de junio de 2026, un autobús de pasajeros sufrió un accidente, por lo cual salió del camino y volcó sobre la Autopista Toluca-Zitácuaro, a la altura del municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

¿Qué se sabe del accidente en la autopista Toluca-Zitácuaro?

El accidente fue atendido por cuerpos de emergencia, después de haber recibido reportes por medio del número 911. Paramédicos acudieron a la zona para brindar atención a los pasajeros lesionados.

Hasta el momento, las autoridades del Estado de México no han reportado el número de personas lesionadas ni la gravedad de sus heridas. Las causas del accidente son investigadas por las autoridades correspondientes.