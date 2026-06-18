Accidente de autobús de pasajeros en la autopista Toluca-Zitácuaro; hay personas lesionadas
Volcadura de autobús en la autopista Toluca-Zitácuaro moviliza a cuerpos de emergencia en Almoloya de Juárez; autoridades evalúan el accidente y a los heridos.
La mañana de hoy jueves 18 de junio de 2026, un autobús de pasajeros sufrió un accidente, por lo cual salió del camino y volcó sobre la Autopista Toluca-Zitácuaro, a la altura del municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
¿Qué se sabe del accidente en la autopista Toluca-Zitácuaro?
El accidente fue atendido por cuerpos de emergencia, después de haber recibido reportes por medio del número 911. Paramédicos acudieron a la zona para brindar atención a los pasajeros lesionados.
Hasta el momento, las autoridades del Estado de México no han reportado el número de personas lesionadas ni la gravedad de sus heridas. Las causas del accidente son investigadas por las autoridades correspondientes.
Tras recibirse un reporte a través del 9-1-1 sobre la salida de camino de un autobús de pasajeros que cayó a un desnivel, fueron movilizados cuerpos de emergencia para llevar a cabo labores de rescate y atención a las personas lesionadas.— Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) June 18, 2026