Emergencia en Nuevo León: fuerte incendio en la Línea 6 del Metro de Guadalupe

Durante la noche del jueves 5 de marzo, se reportó un fuerte incendio en obras de la Línea 6 del Metro en Avenida Miguel Alemán y Las Américas, en Guadalupe, Nuevo León.

Primeros reportes indican que el fuego se originó poco antes de las 20:00 horas en el área de construcción. Una fuerte explosión seguida de las llamas habría puesto en alerta a los trabajadores de la obra.

🔴⚡️#ULTIMAHORA

Reportan incendio en obras de la Línea 6 del Metro en Avenida Miguel Alemán y Las Américas, en Guadalupe, Nuevo León.#NuevoLEon #Monterrey pic.twitter.com/ghU1a1f0i2 — César Cepeda (@cesarmty) March 6, 2026

VIDEO: Fuerte incendio en Línea 6 del Metro de Guadalupe

Debido a que las llamas alcanzaron gran altura, el siniestro logró ser captado por varios automovilistas que circulaban por la avenida Miguel Alemán. Los videos fueron difundidos en redes sociales, donde se pudo observar la magnitud del desastre.

Por fortuna, a la zona se movilizaron bomberos y de Protección Civil de Nuevo León, que en cuestión de minutos lograron sofocar el fuego, para después comenzar con los trabajos de enfriamiento.

¡Mucha precaución! ⚠️ Explosión e incendio en obras del Metro a la altura de Avenida Miguel Alemán y Las Américas en en municipio de Guadalupe.



Exigiremos a la brevedad un informe al gobierno de Nuevo León, esto es un gran riesgo para los ciudadanos.#Monterrey pic.twitter.com/gPxeqtNG3o — Claudia Caballero (@ClauCaballeroCh) March 6, 2026

Incendio en obras de la Línea 6 del Metro provoca movilización en Guadalupe / https://t.co/JhcbCg0yLZ pic.twitter.com/FBz5Dg7PK4 — 🚨 EITMEDIA 🚨 (@eitmediaglobal) March 6, 2026

El director de Protección Civil del estado, Erik Cavazos Cavazos, informó que el incendio fue controlado en su totalidad, y que no hubo lesionados.

¿Qué originó el incendio en la Línea 6 del Metro de Nuevo León?

Aunque las causas que originaron el fuego están por investigarse, se presume que el accidente habría ocurrido por una falla eléctrica en la torre de reflectores, por lo que ninguna estructura se vio comprometida.

Al respecto, el director de Metrorrey, Roberto Abraham Vargas Molina, precisó que el fuego se originó en una máquina de trabajo, por lo que se iniciará una carpeta para determinar si fue provocado.

Debido a la hora en que ocurrió el siniestro, ningún trabajador se encontraba en la zona de operación, por lo que se descartan personas heridas. Sin embargo, el tráfico se vio afectado, ya que ocurrió cerca del cruce con Miguel Alemán, una zona bastante concurrida a esa hora.

