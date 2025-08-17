VIDEO: "¡Me voy a dejar, espérate!": Detienen a influencer en plena transmisión en vivo en Los Ángeles

La influencer colombiana Tatiana Martínez fue detenida en Los Ángeles, California, durante una transmisión en vivo por TikTok. Imágenes que dejan ver el actuar, incluso agresivo, de los agentes migratorios de Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer documentaba un operativo por partes de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Graban detención de influencer Tatiana Martínez

En su cuenta de TikTok, la creadora de contenido Tatiana Martínez, identificada en la red social como @tatianamartinez_02, fue arrestada en plenas calles de Los Ángeles, detención que fue documentada por alguien más desde el frente de la acera.

La mujer estaba dentro de un automóvil negro estacionado, al cual llegaron agentes del ICE, quienes comienzan a bajarla del asiento del copiloto. La escena es sorprendente, pues la influencer es sacada por la fuerza.

Tatiana Martínez es colocada en el piso y uno de los elementos del ICE la retiene para esposarla, mientras ella está bocabajo. En la transmisión que la colombiana hacía se puede escuchar cómo les decía a los agentes que se esperaran y que iba a dejarse arrestar; pese a ello, la creadora de contenido fue sacada por la fuerza del automóvil.

Fue detenida en Los Ángeles, #California, la influencer colombiana Tatiana Martínez. Ocurrió durante una transmisión en vivo por redes sociales, donde documentaba un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. pic.twitter.com/3CQZW63ZQ0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 17, 2025

Detienen a mexicanos en mega redada migratoria en Los Ángeles

El 6 junio pasado, se registró una mega redada ejecutada por agentes federales de inmigración en el centro de Los Ángeles. En aquel operativo, hubo un saldo de al menos 44 personas detenidas.

El operativo también fue realizado por el ICE, junto con otras agencias federales como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA). Aquella redada ocurrió en zonas clave como el distrito de la moda, estacionamientos de Home Depot y algunos comercios del área de Westlake.

De las 44 personas arrestadas durante este masivo operativo, el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, confirmó que al menos 11 eran mexicanos.

