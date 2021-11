VIDEO: Jardinera decorada con cempasúchil es víctima de robo en CDMX

Una joven, en sintonía con el Día de Muertos, decoró una jardinera afuera de su casa con flores de cempasúchil, pero no imaginó que sufriría el robo de sus macetas, en las que invirtió sus ahorros.

A través de un video en TikTok, una mujer identificada como Jenny Vega compartió imágenes de su jardinera, donde se observa un árbol rodeado de las flores típicas de la celebración a los difuntos.

Sin embargo, al caer la noche una cámara de seguridad captó el momento del robo, primero una joven aparece sentada en la jardinera y al levantarse, se llevó una maceta. Después apareció un hombre, que al quitar el cempasúchil, corrió para no ser descubierto.

El video muestra que una tercera persona se llevó solo una flor, pero dos mujeres que cometieron el robo salieron de la zona con su maceta de cempasúchil cada una, sin imaginar que una cámara había grabado todo.

Internautas pidieron que ladrones de cempasúchil fueran exhibidos

“Por eso la gente no arregla afuera de sus casas”, escribió la víctima en su video de TikTok, el cual acumula casi cuatro millones de reproducciones y tiene más de 12 mil comentarios.





Los internautas no ocultaron su indignación por el robo, uno de ellos ironizó al decir que era para sus ofrendas de Día de Muertos , porque “esas personas tienen difuntos que les gustaba robar”.

Incluso hubo personas que dejaron sus consejos para que los culpables del robo fueran exhibidos, con un letrero en el que sus rostros pudieran verse por los vecinos y señalar que había una “demanda en proceso”.

Al parecer, la joven que decoró su jardinera hizo caso a las sugerencias de los internautas, ya que en un segundo video aparece una cartulina fosforescente colocada en el árbol, con las fotografías de las personas que se llevaron las macetas de cempasúchil.

“La jardinera no es basurero ni banca y las plantas no son para que te las robes”, decía la cartulina, la cual estaba acompañada con fotos de aquellos que decidieron tomar lo que no era suyo.

@krakenstxy Responder a @fernandarodriguez65 Ahi está el descenlace raza, perdón por las fotos de mala calidad pero se hace lo que se puede, gracias por compartir y comentar, los tkm. ##fypシ ##parati ♬ original sound - soucitigrafix

Ese video tiene casi 900 mil reproducciones y supera los dos mil comentarios, donde los internautas aplauden la acción de la joven, al exhibir a las personas que robaron el cempasúchil.

“Qué bueno que los expusiste, bien merecido lo tienen”, escribió una usuaria identificada como Virginia Muñoz. Mientras que otra internauta afirmó que el video donde mostraron a los responsables le causaba satisfacción.

Los hechos ocurrieron en la Ciudad de México (CDMX), aunque no se especifica la colonia ni la calle donde se cometió el atraco.