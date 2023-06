VIDEO: “Se burlan de mí" Maestra denuncia bullying por parte de los alumnos

En redes sociales se volvió viral el video de una maestra de educación física que se quejó de sufrir bullying por parte de sus alumnos de séptimo grado, quienes la ignoran y nunca hacen caso a sus indicaciones, según dijo la docente.

La usuario de TikTokAkalia narró cómo es trabajar con adolescentes en un colegio, donde “hacen lo que quieren conmigo, les doy lo mismo” y cuando les pide que hagan algo, simplemente le responden que no.

La docente explicó que estudia pedagogía en educación física, y realiza sus prácticas profesionales en el colegio, y aunque tiene que hacer dos semestres, la joven no cree poder continuar debido a la actitud de los estudiantes.

“Cuando estamos haciendo las actividades no las hacen, juegan, se van, conversan, se quedan acostadas. Yo les he explicado miles de veces que el respeto es lo más importante y no solo porque soy su profesora sino porque soy una persona”.

Añadió que los estudiantes también se burlan de ella sin importar que esté presente, ya que cuando empieza a hablar las niñas “se secretean, me miran y se ríen; incluso cuando hablo de respeto se tiran miradas y se ríen de mí”.

Video de maestra llorando porque sufre bullying por parte de los alumnos

La maestra, con lágrimas en los ojos, dijo que subía el video para desahogarse porque ya se siente mal debido a la actitud de los alumnos; por lo que hizo un llamado a los padres a educar bien a sus hijos.

“No puede ser que me traten así, porque la primera educación viene de casa, no puede ser que me traten así no puede ser que traten a nadie así”.