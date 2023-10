Marlen grabó cómo su esposo la golpeó; sufrió muerte cerebral y hoy su madre pide justicia

Conmoción en el estado de Sinaloa por un presunto feminicidio que habría sido efectuado por Manuel “N”, un hombre señalado como esposo de Marlen Martínez, quien lamentablemente falleció por muerte cerebral y que, según su familia, fue a causa de las golpizas que le propinaba y que tienen en shock a toda su familia.

A través de redes sociales se difundió el video de una de las agresiones que sufrió Marlen por parte de Manuel, en donde la víctima decidió grabarlo para denunciar violencia doméstica que aparentemente sufrió durante gran parte de la relación, hasta el resultado fatídico que se dio esta semana.

El equipo de Hechos AM pudo contactar con Ana María Vega, madre de Marlen, quien confirmó las agresiones y expresó su molestia por los videos en donde se observa al hombre agredir a su hija.

“Me dio mucha tristeza ver cómo la estaba golpeando. De verdad me sentí muy enojada, porque no me esperaba que él era así", expresó para Fuerza Informativa Azteca este jueves.

Marlen Martínez sufrió agresiones antes de la golpiza y la eventual muerte cerebral

De igual forma, Ana María platicó que el agresor ya se podía intuir desde el pasado y relató la actitud violenta que presentaba el esposo de su hija. Incluso reveló como su nieta platicaba que Manuel golpeaba a su madre.

“Cuando yo iba de visita, se llevaban muy enojados, peleando. No le importaba si estaba su suegra. Él siempre llegaba muy enojado (...) (Mi nieta) nos dice: ‘mi papá le pega mucho a mi mamá en la cabeza’ Yo le decía a mi hija que si se viniera para acá... Ella lloraba mucho por su mamá, por su papá ni preguntaba”, sentenció en entrevista.

“Sí, hemos tenido comunicación (con la familia de Manuel). La señora se porta bien, se ponen a las órdenes. Ellos dicen ‘me siento muy feliz porque usted viene (a recoger a la niña) Me siento muy feliz porque sé que mi hija está en buenas manos’”, explica la madre de Marlen en entrevista, pues ahora tiene que cuidar de su nieta.

Marlen Martínez pidió ser donadora de órganos antes de la muerte cerebral diagnosticada

Por otro lado, Ana María Vega se volvió viral en redes sociales luego de explicar que iba a donar los órganos de su hija, Marlen, una petición que tuvo antes de morir y por la que es reconocida ante los ciudadanos de Los Mochis, en Sinaloa.

“Marlen me dijo: ‘si yo algún día muriera, quiero que algunos órganos hay que donarlos, para que le sirvan a otras personas que los necesiten. Que se los pongan a personas que sí los necesiten”, explica en entrevista tras la tragedia.