VIDEO: Momento exacto en el que secuestran a una niña en Ecuador; se trató de un error

En Ecuador, una niña fue secuestrada por error cuando se dirigía a la escuela la mañana de este martes 5 de septiembre. Por fortuna, la menor fue liberada horas más tarde y entregada sana y salva a sus padres

El momento del secuestro quedó grabado en las cámaras de seguridad de la calle donde ocurrió el delito. Las imágenes se viralizaron rápidamente en Internet, y el acto fue condenado por los internautas.

En el video se ve a la menor acompañada de sus dos hermanas esperando a que sacaran el carro. Después, una de ellas se encargó de cerrar la puerta de su casa, mientras las otras dos se subían al auto.

Una vez que las tres estaban arriba, el coche se arrancó; sin embargo, unos segundos después, otro vehículo se atravesó en su camino, impidiendo que avanzara más.

Del segundo coche, bajaron tres hombres armados, abrieron las puertas del otro carro y sacaron a una de las niñas, aunque la mamá trató de impedir que se la llevaran, no lo logró, ya que los hombres la empujaron.

Liberan a niña secuestrada en Ecuador

La Policía Nacional de Ecuador informó a través de un comunicado que la niña secuestrada había sido liberada, debido a que se había tratado de un error.

Según las autoridades, la niña relató que escuchó a sus captores decir que “se habían equivocado, ya que no era la menos a la que querían secuestrar”, por lo que fue abandonada cerca de una escuela.

Los uniformados trasladaron a la menor a su domicilio para ser entregada a sus padres, hasta la noche del 5 de septiembre, las autoridades de Ecuador no habían anunciado la detención de ninguno de los sospechosos por este crimen.