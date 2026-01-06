VIDEO: Momento exacto en que motoneta cargada con pirotecnia explota en Edomex

Una cámara de videovigilancia captó el instante en que una motoneta que transportaba pirotecnia explotó de manera repentina en la comunidad de San Lorenzo Octeyuco, en el municipio de Jilotepec, Estado de México (Edomex).

La escena fue tan fuerte, que no tardó en viralizarse en redes sociales. Aunque por fortuna, el accidente no dejó vidas que lamentar.

Accidente en Edomex: así fue la explosión de la motoneta con pirotecnia

Los hechos ocurrieron el 4 de enero, alrededor de las 12:21 horas, cuando la motoneta avanzaba con aparente normalidad por una vialidad de la zona.

En cuestión de segundos, una nube densa de humo cubre la vialidad, mientras fragmentos de lo que parecía ser pirotecnia salen proyectados por el aire.

Instantes después del estallido, el material que era transportado comienza a prenderse sobre el asfalto. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona fueron los primeros en acercarse para intentar ayudar, mientras se solicitaba el apoyo de servicios de emergencia.

Estado de salud del motociclista tras la explosión en Jilotepec

Tras el accidente, se dio a conocer que el conductor de la motoneta resultó con lesiones de gravedad, principalmente por quemaduras en manos y rostro, las zonas más expuestas al momento de la explosión.

Debido a las lesiones, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano del municipio mexiquense, donde recibió atención médica especializada.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial su identidad ni si permanece en estado crítico, aunque se confirmó que las quemaduras fueron considerables

Tampoco se ha detallado si la pirotecnia que transportaba contaba con permisos o si su traslado cumplía con las normas de seguridad establecidas por las autoridades.

Riesgos de transportar pirotecnia: un peligro latente

Aunque nunca se alcanza a dimensionar bien el peligro, existen riesgos reales del manejo y transporte de este material; una actividad que, por la época hace que los incidentes aumenten.

La pirotecnia es altamente sensible al calor, fricción y golpes, por lo que moverla, sin contención adecuada y sin medidas de seguridad,multiplica el riesgo de una explosión como la registrada en Jilotepec.

Autoridades y especialistas han advertido en repetidas ocasiones que el transporte irregular de material explosivo no solo pone en riesgo a quien lo maneja, sino también a peatones, automovilistas y viviendas cercanas.

Aunque en este caso no se reportaron más personas lesionadas, el video deja claro que la tragedia pudo haber sido mayor, pues la explosión ocurrió en plena vía pública y a plena luz del día.