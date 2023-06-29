VIDEO: Mujer sobrevive tras caer 10 pisos de un crucero en mar abierto

En las últimas horas, el caso de una mujer que viajaba en un crucero le ha dado la vuelta al mundo, pues se trata de una persona de 42 años que cayó desde el décimo piso de su barco hasta el mar abierto, a unos 50 kilómetros de Punta Cana, de donde partieron autoridades y elementos de la Guardia Costera para intentar el rescate.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer habría pasado unos 45 minutos en el mar antes de ser rescatada y no quiso ser identificada por su nombre; sin embargo, a través de redes sociales empezaron a difundirse algunos videos en los que se puede observar la conmoción que causó en los demás pasajeros mientras realizaban la búsqueda, pero sobre todo por la alegría al haberla encontrado.

El crucero era un Mariner of the Seas de Royal Caribbean, empresa que dio a conocer que la pasajera se encontraba en buen estado tras ser rescatada. De acuerdo con Fox News, fue la misma compañía quien de inmediato emitió una alerta a las autoridades más cercanas, por lo que enseguida comenzó la búsqueda.

Video del rescate de la mujer que cayó del décimo piso de un crucero

They found her. Can’t believe and she is alive and well. People were out spotting and yelling that they saw her. Crew was on the spot in minutes pic.twitter.com/zRqqTL3rwc — Matt Kuhn (@matthew_kuhn) June 25, 2023

"Afortunadamente, el huésped se recuperó con éxito y fue llevado a bordo. Nuestro equipo de atención ahora ofrece asistencia y apoyo para ellos y su grupo de viaje", informó Royal Caribbean a través de un comunicado, de acuerdo con Fox. "El barco y la tripulación informaron de inmediato el incidente a las autoridades locales y comenzaron a buscar al huésped".

Guardia Costera de Estados Unidos hizo el rescate de la mujer que cayó de un crucero

Respecto al rescate, fueron unidades de la Guardia Costera de Estados Unidos quienes arribaron a la zona para buscar a la mujer de 42 años. Tras algunos momentos de búsqueda, en el video se puede ver cómo dan con ella y recibe atención médica básica; sin embargo, informaron que no necesitó ningún tipo de atención especializada en ningún momento.

"Los vigilantes de la Guardia Costera en el Sector San Juan recibieron un informe del crucero Mariner of the Seas aproximadamente a las 5:44 p. m. del domingo de que la tripulación del barco había rescatado a una pasajera, de 42 años, ciudadana estadounidense, que se había caído por la borda", informaron las autoridades.

Todo esto ocurrió el pasado domingo 25 de junio, apenas dos días después de que el crucero zarpara de Puerto Cañaveral, en Florida, a donde tiene programado regresar el próximo sábado 1 de julio.

