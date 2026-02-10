VIDEO: Polémica por operativo, multa a niña y levantamiento de cuatrimoto en Coahuila

Dos patrullas municipales y varios policías asegurando una cuatrimoto infantil: esa fue la escena que detonó la polémica en Coahuila. Una niña de nueve años fue multada en Sabinas por conducir una cuatrimoto sin casco ni lentes protectores, hecho que quedó grabado en video y se volvió viral.

La menor jugaba en un terreno baldío cuando policías municipales llegaron tras un reporte. En el lugar levantaron la multa y subieron la cuatrimoto a la patrulla, pese a que no se encontraba circulando en vía pública, según se observa en la grabación difundida en redes sociales.

Así quedó documentada la intervención policial

En el material difundido se observa a varios policías municipales cargando la cuatrimoto infantil a una patrulla oficial, mientras la niña permanece a un costado del terreno. La grabación no muestra circulación en calles ni presencia de tránsito vehicular durante la intervención.

La infracción fue levantada en el lugar y el vehículo quedó asegurado por los elementos que atendieron el reporte vecinal en el municipio de Sabinas, en Coahuila.

Qué detonó el reporte que activó a la policía en Sabinas, Coahuila

De acuerdo con lo expuesto por la familia, la presencia policial se dio luego de que vecinos del área alertaran por molestias relacionadas con ruido y polvo. A partir de ese aviso, los elementos acudieron al predio y ejecutaron el procedimiento administrativo.

El reporte no estuvo vinculado a un accidente ni a una situación de emergencia, sino a una queja ciudadana, según lo señalado en el testimonio difundido en redes; tras la multa, la cuatrimoto quedó bajo resguardo de la autoridad.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si el vehículo será devuelto, ni qué requisitos deberán cumplirse para su liberación.

Tampoco se ha detallado si el acta fue levantada bajo un criterio de tránsito, seguridad pública u otra disposición administrativa municipal.

Por qué el video se volvió viral en redes sociales

La grabación comenzó a circular con fuerza en redes sociales no solo por la multa aplicada, sino por la forma en que se ejecutó el procedimiento contra una menor de edad. En las imágenes se observa a varios policías asegurando una cuatrimoto infantil, escena que contrastó con la percepción ciudadana sobre la actuación policial frente a delitos de mayor impacto.

Usuarios destacaron que la intervención se dirigió contra una niña, mientras que en otros casos relacionados con hechos delictivos no se documentan operativos similares, contraste que impulsó la difusión del video y lo colocó en tendencia en Coahuila.