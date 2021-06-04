VIDEO: Aficionado hace entrada artera a Neymar y lo lesiona en Brasil

La selección de futbol de Brasil, encabezada por Neymar, se enfrentará hoy a Ecuador en el estadio Beira-Rio en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, por lo que la noche del jueves llegó a la ciudad de Porto Alegre.

Sin embargo, durante su arribo al hotel, la selección brasileña fue interceptada por los fans de Neymar, quien acabó entrando de cojito al inmueble por la “fuerte entrada” de uno de sus aficionados.

Fãs de Neymar furam bloqueio de seguranças e "atropelam" jogador em hotel da Seleção.



Craque leva um "carrinho" e sai mancando.



🗞 Globo Esporte



pic.twitter.com/UaHywQdBDc — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 4, 2021

En un video que circula en redes sociales se puede ver como al menos dos aficionados evaden al equipo de seguridad y se lanzan contra el delantero del Paris Saint Germain. En el clip de menos de 40 segundos se ve el momento en el que uno de ellos resbala y patea a Neymar en la pierna.

En segundos, el personal de seguridad reacciona, un poco tarde, y trata de contener a los aficionados que estuvieron involucrados en el accidente, por el que Neymar terminó con molestias e incluso ingresó al hotel cojeando.

Lucas Nogueira, de 15 años, dijo en una entrevista que logró librar a la seguridad después de pasar por los barrotes. “Antes dije: 'Estoy delgado y puedo pasar'. Cuando vi que era Neymar, corrí y paré frente a él. Luego resbalé. Parecía un carro."

Eliminatoria rumbo a Qatar en medio de alerta por Covid-19

La selección de futbol de Brasil ha salido invicta de los cuatro encuentros anteriores, mientras que los ecuatorianos suman tres victorias consecutivas, después de su tropiezo con Argentina.

Brasil solo ha perdido dos veces ante su similar de Ecuador con marca de 26 victorias y cuatro empates, ambas fueron en Ecuador.

El juego de este viernes se llevará a cabo en medio de una fuerte resistencia en el país por el alto número de contagios de Covid-19 y a unos días de que se confirmó que serán sede de la Copa América, cancelada en Colombia y Argentina por la pandemia.

El miércoles, la Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertó sobre el riesgo de propagación de nuevas variantes de coronavirus por el país, especialmente de la bautizada como Delta, que inicialmente fue detectada en India.

