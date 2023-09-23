VIDEO: Niña nace con 26 dedos; creen que es la reencarnación de una diosa

Una bebé ha dejado a todos asombrados debido a una rara anomalía. La recién nacida tiene siete dedos en cada mano y seis en cada pie, sumando un total de 26, tal como se ve en un video.

La bebé nació en Bharatpur, en el estado de Rajasthan, al norte de la India y, aunque los profesionales médicos explican que se trata de una condición genética poco común, la familia del bebé tiene una creencia diferente.

Familia cree que condición de la bebé es algo divino

Según relató la familia, la condición de la pequeña podría tener un origen más espiritual e incluso divino, por lo que no están preocupados por esta situación, así lo detalla un medio estadounidense.

La familia considera que este nacimiento es de naturaleza divina y especula que el bebé podría ser la reencarnación de Dholagarh Devi, una diosa hindú cuyo templo se encuentra cerca del lugar de nacimiento de la menor.

Un video muestra una anomalía genética en una bebé recién nacida que tiene siete dedos en cada mano y seis en cada pie, sumando 26 en su totalidad.|Captura de video

La madre, Sarju Devi, de 25 años, se siente emocionada por la condición de su hija, y su hermano comparte su alegría: “Mi hermana ha dado a luz a un bebé con 26 dedos, y estamos considerando que sea la encarnación de Dholagarh Devi. Estamos muy felices”.

Bebé con 26 dedos tiene una anomalía genética

El padre del bebé, Gopal Bhattacharya, quien trabaja como agente de policía, también está muy contento. Aunque aún no se sabe si la familia decidirá someter a la menor a una cirugía para reducir el número de dedos en manos y pies.

Desde una perspectiva médica, no hay ningún problema de salud asociado con esta condición. Según el Dr. BS Soni, médico del centro de salud: “No hay ningún daño por tener 26 dedos, pero es una anomalía genética. Por lo demás, la niña está completamente sana”.

¿Qué es la polidactilia?

La polidactilia es una afección en la que una persona tiene más que la cantidad normal de dedos en las manos o los pies. Puede ocurrir asociada a otras anomalías físicas o alteraciones intelectuales, o puede ocurrir como un defecto de nacimiento aislado.

La polidactilia puede ser hereditaria o puede surgir esporádicamente en una persona. Puede ser parte de un síndrome, es decir, un número de otras malformaciones que tienden a aparecer juntas en un mismo individuo. Esta puede ser hereditaria, o puede ser esporádica, o sea, no genética.