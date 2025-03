¿No estaban suspendidas las multas? Oficial en Ecatepec intenta infraccionar, pero no era de tránsito

En el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex) se dio a conocer a través de un video que circula en redes sociales el momento en que una oficial, quien no era de tránsito, presuntamente intentó levantar una infracción a un automovilista aun cuando las multas en Ecatepec fueron suspendidas por 100 días desde enero.

Cometer alguna falta al reglamento de tránsito hará que seas acreedor a una sanción económica pagando una multa, por ejemplo, por no respetar el programa Hoy No Circula, conducir a exceso de velocidad o no traer algún documento en regla, por lo que el personal autorizado para hacerlo procederá a multarte.

Oficial que no era de tránsito en Ectapec es captada intentando multar

Una oficial quien dijo llamarse Brenda González fue grabada por un automovilista a quien le marcó el alto, al parecer, sobre la avenida Recursos Hidráulicos, el pasado 6 de marzo.

Y es que la mujer presuntamente intentó infraccionarlo porque el automóvil del conductor no circulaba ese día, pero este le dijo que ella no podía detenerlo por no ser una oficial de tránsito.

La oficial incluso lo amenazó con llevarlo al Ministerio Público si intentaba escapar, esto, mientras llegaba el apoyo de un intento de tránsito, pero finalmente el conductor aprovechó un descuido de la oficial y se fue del lugar.

@aztecanoticias ❌👮‍♀️ La oficial Brenda González, es investigada por intentar detener a un conductor en Ecatepec. El conductor argumentó que ella no tenía la facultad de detenerlo, ya que no era agente de tránsito. Ella le amenazó con presentarlo ante el MP si intentaba escapar. Al final, él logró huir. @_lucybravocon la información en #HechosMeridiano #Ecatepec #MP #Tránsito #Seguridad #Oficiales #AztecaNoticias #Noticias #TikTokInforma #LoViEnTikTok #AztecaNoticias #Noticias ♬ sonido original - Azteca Noticias

Ecatepec anunció suspensión de multas por 100 días

A principio de año, Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec, anunció que se suspendieron “las multas de tránsito por 100 días para evitar las extorsiones” en el municipio.

En un mensaje difundido en su cuenta de X el 1 de enero, indicó que en la sesión de Cabildo se aprobaron varios temas, entre ellos, la suspensión de las multas de tránsito. Además, dio a conocer que también habrá “borrón y cuenta nueva en el pago del agua”.

“Fue un día histórico y productivo para el Municipio de Ecatepec. En la sesión de Cabildo aprobamos varios temas, pero sin duda hay dos noticias muy importantes: borrón y cuenta nueva en el pago del agua y suspendimos las multas de tránsito por 100 días para evitar las extorsiones. ¡No tenemos derecho a fallarles! Excelente noche”, publicó.