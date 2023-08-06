VIDEO: Oso ataca a un abuelito y le muerde la cabeza en Pensilvania

Un abuelito de 60 años de edad que se encontraba en el garaje de su casa fue atacado por un oso, quien le mordió la cabeza. El incidente ocurrió en Pensilvania, Estados Unidos el pasado 27 de julio.

El viejito, identificado como John Swarts, se encontraba en casa con su esposa Lori, de 59, cuando fue a su estacionamiento para cerrar una manguera de agua.

En el lugar había un oso de más de 100 kilos que entró al garaje solo unos segundos antes, por lo que el hombre no se percató de la presencia del enorme animal que ya lo acechaba.

De pronto escuchó un gruñido y acto seguido lo empujaron contra las estanterías, por lo que de inmediato supo que se trataba de un animal feroz. El hombre de la tercera edad intentó huir pero el oso lo mordió de la cabeza.

John Swarts logró zafarse y levantarse a pesar de estar herido, sin embargo, volvió a encontrarse con el oso, pero en esta ocasión el animal ya no le hizo nada, por lo que pudo salir del garaje.

Su esposa que escuchó los gritos corrió hacia donde se encontraba y lo vio en la puerta, por lo que lo ayudó a salir y llamó al número de emergencia mientras evitaba que su esposo se desangrara.

Cuando llegó la ambulancia lo trasladaron al hospital donde lo atendieron. Los médicos informaron que tenía heridas de mordeduras superficiales, además encontraron huellas de las patas del oso en sus hombros.

Video del ataque de un oso a un hombre de la tercera edad en Pensilvania

En redes sociales circularon los videos de seguridad de la casa, donde se ve el momento en el que el oso atacó al abuelito.

En un primer video, se ve al oso entrar a la casa y dirigirse a la cochera, sin que nadie se diera cuenta de la presencia del animal. Unos segundos después, John entró al garaje, después de unos segundos se ve que las mascotas corrieron hacia la entrada del garaje debido a los ruidos.

En ese momento se vio como empujaron al abuelito, quien corrió para escapar de las garras del oso. Posteriormente, el oso también salió del garaje para huir del lugar.

