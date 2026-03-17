VIDEO: ¡Se dieron a la fuga! Patitos paralizan el tráfico en vialidades principales del centro de Colima

¡Colapsaron el tráfico! Un grupo de patitos provocaron caos vial en una de las principales avenidas del Centro de Colima, cuando caminaban tranquilamente por las calles de la zona; automovilistas trataron de esquivarlos.

Los siete patitos caminaron por la Av. Pino Suárez y la calle Balvino Dávalos, la mañana del pasado 16 de marzo 2026.

Usuarios protegen a los patitos que caminaban en calles de Colima

El video de los patitos en calles de Colima se viralizó en redes sociales, enterneciendo a cientos de usuarios. Las imágenes muestran cómo es que los conductores trataban de esquivar a los patitos para no atropellarlos o lastimarlos con el automóvil.

Por su parte, los personas que pasan por la zona, trataron de guiar a los siete patos a una esquina para ponerlos a salvo y evitar que fueran víctimas de una tragedia.

Los animales estuvieron un rato caminando por las calles del estado, disfrutando del clima de la ciudad, para después irse del lugar. Su pasó provocó avance lento en la circulación, por lo que se generó un poco de caos vial en la zona donde se encontraban estos animalitos.

🦆🪿 ¡Operación Rescate! Patitos paralizan una de las avenidas más transitadas de #Colima



El cruce de Av. Pino Suárez y Balvino Dávalos se convirtió en una zona de rescate improvisada.



Conductores y peatones unieron fuerzas para evitar que una familia de patos fuera… pic.twitter.com/UjeCJqWWE9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026

¿Qué pasó con los patitos en Colima? Autoridades vigilan las calles

Al llegar los elementos de Protección Civil, los siete patos ya no fueron localizados; sin embargo, autoridades se mantienen atentos en casos de que estas aves acuáticas regresen a las calles de Colima.

Hasta el momento se desconoce cómo es que los animales lograron llegar hasta las calles de la Av. Pino Suárez en Colima.

¿Por qué hay patos caminando por las calles de Colima?

Aunque se desconoce la verdadera razón por la que los patos salieron a caminar por las calles de Colima, existen algunos motivos por el que las aves acuáticas suelen caminar por las vialidades.

