VIDEO: ¡Se dieron a la fuga! Patitos paralizan el tráfico en vialidades principales del centro de Colima
Los siete patitos fueron llevados la esquina de una calle para poder protegerlos de los automóviles que circulaban por Av. Pino Suárez, en Colima.
¡Colapsaron el tráfico! Un grupo de patitos provocaron caos vial en una de las principales avenidas del Centro de Colima, cuando caminaban tranquilamente por las calles de la zona; automovilistas trataron de esquivarlos.
Los siete patitos caminaron por la Av. Pino Suárez y la calle Balvino Dávalos, la mañana del pasado 16 de marzo 2026.
Usuarios protegen a los patitos que caminaban en calles de Colima
El video de los patitos en calles de Colima se viralizó en redes sociales, enterneciendo a cientos de usuarios. Las imágenes muestran cómo es que los conductores trataban de esquivar a los patitos para no atropellarlos o lastimarlos con el automóvil.
Por su parte, los personas que pasan por la zona, trataron de guiar a los siete patos a una esquina para ponerlos a salvo y evitar que fueran víctimas de una tragedia.
Los animales estuvieron un rato caminando por las calles del estado, disfrutando del clima de la ciudad, para después irse del lugar. Su pasó provocó avance lento en la circulación, por lo que se generó un poco de caos vial en la zona donde se encontraban estos animalitos.
🦆🪿 ¡Operación Rescate! Patitos paralizan una de las avenidas más transitadas de #Colima— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026
El cruce de Av. Pino Suárez y Balvino Dávalos se convirtió en una zona de rescate improvisada.
Conductores y peatones unieron fuerzas para evitar que una familia de patos fuera… pic.twitter.com/UjeCJqWWE9
¿Qué pasó con los patitos en Colima? Autoridades vigilan las calles
Al llegar los elementos de Protección Civil, los siete patos ya no fueron localizados; sin embargo, autoridades se mantienen atentos en casos de que estas aves acuáticas regresen a las calles de Colima.
Hasta el momento se desconoce cómo es que los animales lograron llegar hasta las calles de la Av. Pino Suárez en Colima.
¿Por qué hay patos caminando por las calles de Colima?
Aunque se desconoce la verdadera razón por la que los patos salieron a caminar por las calles de Colima, existen algunos motivos por el que las aves acuáticas suelen caminar por las vialidades.
- Desorientación por el "Efecto Espejo": Suele ser un problema en ciudades con mucho pavimento. Cuando llueve o hay mucha humedad, el asfalto negro y mojado crea un reflejo que los patos confunden desde el aire con cuerpos de agua.
- Búsqueda de nuevos habitats: Los patos más jóvenes o los que son desplazados por machos dominantes salen a caminar buscando otros charcos o canales cercanos para establecerse.