VIDEO: ¡Tragedia en la México-Tuxpan! Pipa cae de un puente de 50 metros y explota en Hidalgo; cierran la carretera

Una pipa de gasolina de doble remolque explotó al caer de un puente de 50 metros en la autopista México-Tuxpan, cerca de la comunidad de Santa María Asunción, en Tulancingo, Hidalgo; no se reportan víctimas mortales hasta el momento.

El accidente provocó el cierre total de la México-Tuxpan debido a los trabajos de peritaje.

Caída de 50 metros y doble explosión: Así fue el accidente en la México-Tuxpan

El Director de Protección Civil de Tulancingo, Jesús García, informó que la pipa de gasolina circulaba sobre la México-Tuxpan, cuando cayó de un puente de 50 metros, a la altura del kilómetro 109.

Uno de los tanques explotó al momento de la caída, mientras que el otro estalló minutos después; las llamas alcanzaron varios metros de altura.

Hasta el momento NO se reportan víctimas mortales o heridos; sin embargo, la autopista fue cerrada para poder realizar los trabajos correspondientes tras el accidente.

🚨 Una #pipa cargada con #hidrocarburos explotó en #Tulancingo .El accidente ocurrió sobre la autopista México–Tuxpan, a la altura del kilómetro 109.La unidad cayó del puente Santa María Asunción y se incendió.Equipos de emergencia trabajan en la zona para controlar la… pic.twitter.com/nnswARbe6A — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2026

Por otro lado, las autoridades no han dado más información respecto a este terrible accidente, por lo que la información se mantiene en desarrollo.

Cierran la México-Tuxpan por explosión de pipa en Hidalgo

Actualmente, la México-Tuxpan se encuentra cerrada debido a la explosión de la pipa que cayó de un puente. Autoridades aseguran que son más de 10 kilómetros de filas.

Se recomienda a las y los conductores tomar precauciones; solo hay paso por la vía libre.

#AlertaVialFIA 🚧 Cerrada, la autopista México–Tuxpan tras el accidente de una #pipa de doble remolque.



Hay al menos 10 kilómetros de vehículos varados. Solo hay paso por la vía libre mientras continúan los peritajes en esta ruta que conecta Hidalgo con Veracruz.



Vía: @herreleo pic.twitter.com/s7xU6RPdMn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2026

Capturan momento exacto de la explosión de la pipa de gasolina

"No se espanten, no se espanten. Ya pasó". En redes sociales, se viralizaron algunos videos que capturaron el momento exacto de la explosión de la pipa, las cuales han impactado a cientos de mexicanos.

En algunos videos se puede ver como es que la explosión de la pesada unidad logró verso a kilómetros de distancia, mientras que las personas que se encontraban cerca de la zona, lograron capturar la intensidad de las llamas.

