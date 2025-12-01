Padre toma de rehén a su bebé y la amenaza con un cuchillo en Chimalhuacán, Edomex

Momentos de tensión vivieron policías en Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), cuando un hombre presuntamente intoxicado tomó como rehén a su bebé de apenas ocho meses, luego de que la madre lo denunciara por violencia familiar.

Los elementos patrullaban la zona cuando recibieron el reporte y acudieron al domicilio. Pero al llegar, se percataron de que el hombre amenazaba con herir a su hija mientras sostenía un cuchillo.

#ImágenesSensibles TOMA DE REHÉN A SU BEBÉ EN CHIMALHUACÁN, EDOMEX./ Policías de Chimalhuacán detuvieron a Fernando N, de 36 años, y rescataron a su hija, una menor de edad, a quien amenazó con hacerle daño con un cuchillo. pic.twitter.com/jc8DjyfZAB — QLICK (@qlick_mor) December 1, 2025

Hombre amenaza a su bebé con un cuchillo en Chimalhuacán para evitar ser detenido

En el video difundido se observa cómo el sujeto, identificado como Fernando “N”, de 36 años, sostiene el cuchillo y pronuncia frases confusas mientras los agentes intentan convencerlo de soltar a la pequeña.

Los policías le piden que se tranquilice, pero él responde con palabras casi incomprensibles, mencionando cosas como “qué wey, noche de brujas”.

Los elementos intentaron dialogar con el sujeto, asegurando que la menor no tenía la culpa. Sin embargo, el agresor solo responde que todo era por la mamá. La tensión crece cuando Fernando apunta el cuchillo hacia el rostro y el pecho de la menor, quien no deja de llorar.

Policías logran rescatar a la bebé en Chimalhuacán

De un segundo a otro, uno de los oficiales se lanza hacia Fernando. En ese momento, elementos logran derribarlo y quitarle el arma sin provocar daños a la pequeña.

Inmediatamente después, otro policía toma a la bebé para ponerla a salvo, siguiendo los protocolos de contención y rescate en situaciones de violencia familiar, según detallaron las autoridades.

Cabe destacar que todo ocurrió la noche del 25 de noviembre, en la colonia Melchor Ocampo, luego de que una mujer solicitara auxilio al reportar que su pareja la estaba agrediendo a ella y a su familia dentro del domicilio.

Tras el altercado, la Policía de Género brindó acompañamiento a la madre y a la menor. Mientras que el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía de Género, encargada de determinar su situación jurídica en los próximos días.

Violencia familiar en Edomex: ¿Ha disminuido el delito?

Aunque este caso causa indignación, las autoridades estatales han reportado una disminución en denuncias por violencia de género en la entidad.

La Fiscalía General de Justicia señala que en 2025 hubo 9 mil 362 denuncias menos, lo que representa el segundo año consecutivo con tendencia a la baja.

Entre enero y noviembre, los delitos relacionados con agresiones hacia mujeres mostraron una caída del 13%, incluyendo reducciones en feminicidio (25%), lesiones dolosas (20%), hostigamiento y acoso (18%), violación (10%) y violencia familiar (8%).

Sin embargo, lo ocurrido en Chimalhuacán pone en evidencia que la violencia dentro del hogar sigue presente y afecta principalmente a mujeres y niñas. Por eso, autoridades hacen un llamado a no dejar pasar ninguna señal de agresión, aunque parezca mínima, porque vivir con miedo no es normal.