¿Cada cuántos años se hace el reemplacamiento en Edomex? Revisa así si tus placas están vigentes en 2026

Manejar en el Edomex implica estar al día con los trámites vehiculares, y uno de los más importantes es el reemplacamiento.

No se trata solo de un cambio de imagen para tu coche, sino de una obligación legal que mantiene actualizado el padrón de vehículos por seguridad de todos. Si no sabes si tus placas aún sirven, sigue leyendo.

¿Cada cuánto tiempo se hace el cambio de placas en Edomex?

En el Estado de México, las placas no son para siempre. De acuerdo con el reglamento actual, las láminas tienen una vigencia de 5 años. Esto significa que, si tus placas fueron emitidas en 2021 o años anteriores, este 2026 es tu turno obligatorio para acudir a las oficinas de servicios al contribuyente y estrenar metales. Es una regla de "caducidad" que ayuda al gobierno a saber qué coches siguen circulando.

¿Cómo saber si mis placas del Estado de México están vigentes?

No necesitas adivinar ni buscar papeles viejos. El Gobierno del Estado de México tiene una herramienta digital muy fácil de usar. Solo debes entrar al Portal de Servicios al Contribuyente, en la sección de "Consulta de Vigencia de Placas".

En el portal, con solo escribir tu número de matrícula, el sistema te dirá de inmediato si tus placas están vigentes o si ya vencieron. Es un paso que te toma menos de un minuto y te puede ahorrar muchas vueltas.

Recuerda que si tus placas fueron expedidas en 2021 o años anteriores, es momento de realizar tu Reemplacamiento. #PagaMenos en el #EdoMex, tramita en línea en: https://t.co/WkvHOWM8X4 #ElPoderDeServir pic.twitter.com/8zAGUFaFx2 — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) February 10, 2026

Precio del reemplacamiento Edomex en 2026

Mantenerse legal tiene un costo, y este año los precios se han ajustado. Para este 2026, el costo del reemplacamiento para vehículos particulares es de mil 14 pesos. Si tienes un vehículo particular de carga, el precio sube a 2 mil 118 pesos, mientras que para las motocicletas el trámite cuesta 755 pesos.

Recuerda que, si haces el trámite a tiempo, podrías acceder a beneficios o descuentos en otros impuestos como la tenencia.

¿Qué pasa si no renuevo mis placas?

Si dejas pasar la fecha y circulas con placas vencidas, te expones a varios problemas. El primero es una multa de tránsito que supera los 2 mil pesos; el segundo es que tu coche podría terminar en el corralón. Además, no podrás realizar la verificación vehicular ni obtener el subsidio de la tenencia.

Básicamente, tu coche quedará "atrapado" legalmente hasta que pagues y te pongas al corriente.

Consejos para un trámite rápido

Para que el proceso sea más sencillo, te recomendamos hacer el trámite en línea a través del portal oficial. Puedes elegir que tus placas lleguen directamente a tu domicilio por un costo extra, o agendar una cita para recogerlas en el módulo más cercano.

No olvides tener a la mano tu identificación oficial, la factura del coche y un comprobante de domicilio reciente. ¡No lo dejes!