Vinculan a proceso a sujeto que abusó y embarazó a su hijastra en Coahuila

Un sujeto de 33 años de edad quedó vinculado a proceso en Sabinas, en el estado de Coahuila, tras ser acusado de la violación de su hijastra: una menor de 11 años de edad.

El hallazgo en el IMSS: Detectan embarazo en menor de 11 años

El caso quedó revelado cuando personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detectara, durante una consulta por dolores en el vientre, que la menor estaba embarazada. Tras ello, personal hospitalario notificó a las autoridades correspondientes.

Después de ello, el Ministerio Público activó los protocolos para resguardar a la menor, en tanto que la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía local recabó las pruebas respectivas para solicitar una orden de aprehensión contra César “N” quien era el padrastro de la víctima.

Agravantes del caso: La relación familiar y la "violación equiparada"

El juez penal determinó que la relación familiar entre el imputado y la víctima constituye una agravante al delito de violación equiparada, el cual contempla sanciones de hasta 20 años de prisión.

En tanto, el sujeto quedará en prisión preventiva oficiosa por la gravedad de los cargos y el riesgo de la menor, en lo que se desarrolla la investigación complementaria de cuatro meses otorgada por el juzgador.

