Identifican a Melany Gissel, estudiante de Bachilleres asesinada tras ataque armado en Acapulco

La violencia en Acapulco, Guerrero, volvió a cobrar una vida inocente. Esta vez fue la de Melany Gissel Bravo Leyva, una estudiante de preparatoria, que fue víctima de un ataque armado ocurrido a plena luz del día, en las inmediaciones del Colegio de Bachilleres Plantel 2.

Identifican a la estudiante fallecida tras la balacera en Acapulco

Tras el ataque de este jueves 19 de febrero, autoridades confirmaron la muerte de Melany Gissel, alumna del Colegio de Bachilleres ubicado en la colonia Cañada de los Amates, una zona conocida también como La Chinameca, en Acapulco.

La joven cursaba el cuarto semestre y había resultado gravemente herida por un impacto de bala. Aunque fue trasladada con vida a un hospital, su estado de salud se agravó y finalmente perdió la batalla.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en Acapulco?

La mañana del jueves, alrededor de las 7:30 horas, un chofer de transporte público fue perseguido por sujetos armados mientras circulaba por calles de la región.

En un intento desesperado por salvarse, el conductor se desvió e intentó refugiarse cerca de la escuela, según se reportó de manera preliminar.

Las balas alcanzaron al chofer y a dos alumnas que se encontraban en las inmediaciones del Bachilleres. Una de ellas era Melany Gissel, por quien hoy su familia le llora y clama justicia. Lamentablemente, el conductor también murió al ser alcanzado por las balas.

Otra estudiante herida, identificada como Paloma de Jesús Hernández Rivera, permanece hospitalizada y se reporta fuera de peligro.

🚨 Muere Melany Gissel en #Acapulco



Era una de las dos alumnas del Colegio de Bachilleres Plantel 2 que resultaron heridas tras una balacera ocurrida esta mañana en el Puerto

Colegio de Bachilleres lamenta la muerte de la alumna

A través de un mensaje oficial, autoridades del Colegio de Bachilleres expresaron su pesar por la muerte de Melany:

“Con profundo respeto, lamento el sensible fallecimiento de la joven Melany Gissel, alumna del Colegio de Bachilleres Plantel 2. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad estudiantil”.

La muerte de la menor no solo enluta a una familia, sino que se suma a una larga lista de víctimas colaterales de la violencia que no da tregua en Guerrero.