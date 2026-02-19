Le roció thinner a su esposa y luego le prendió fuego en Cuernavaca, Morelos

Una mujer se encuentra hospitalizada con quemaduras graves luego de que su esposo presuntamente la rociara con thinner y le prendió fuego dentro de su propia casa, en Cuernavaca, Morelos.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 18 de febrero tras una discusión entre la pareja. Hasta el momento no se han dado a conocer los motivos que detonaron la agresión, pero lo que sí se sabe es que el hombre le habría arrojado el solvente a su esposa y después le prendió fuego, provocándole lesiones de consideración.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención inmediata. La mujer de aproximadamente 45 años fue trasladada de urgencia a un hospital en Cuernavaca, donde permanece bajo atención médica.

Fiscalía investiga el ataque en Cuernavaca bajo el protocolo de feminicidio

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, como lo marca la ley cuando se trata de una agresión violenta contra una mujer.

“Es muy lamentable, cualquier agresión violenta en contra de una mujer que quede lesionada o que lamentablemente pueda perder la vida, lo investigamos bajo el protocolo de feminicidio. Debe investigarse de esa manera, con esa responsabilidad y perseguir el delito y a los delincuentes, que no queden impunes estos hechos”, señaló.

El funcionario también informó que el presunto agresor ya fue detenido y se está integrando la carpeta de investigación para que el caso no quede impune.

“Procuramos siempre que exista una buena carpeta de integración, para que la persona imputada sea sancionada con todo el rigor de la ley. Es una penalidad alta y tenemos la obligación de perseguir este delito”, agregó el fiscal.

De confirmarse la responsabilidad del detenido, podría enfrentar una condena severa por intento de feminicidio. De acuerdo con el Código Penal de Morelos, a quien cometa delito de feminicidio se le impondrá una sanción de 40 a 70 años de prisión.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que fue detenido el presunto agresor de una mujer que sufrió quemaduras en varias partes de su cuerpo. El incidente tuvo lugar en Ahuatepec, Cuernavaca, y el detenido sería la pareja sentimental de la víctima. pic.twitter.com/tR81glibor — Zona Centro Noticias (@ZonaCNoticias) February 19, 2026

La víctima sufría violencia intrafamiliar en Cuernavaca

De acuerdo con medios locales, una de las hermanas de la víctima, narró que Aracely "N" llevaba sufriendo violencia intrafamiliar aproximadamente 15 años. Hoy, Aracely se encuentra en terapia intensiva con quemaduras en el 60% de su cuerpo, mientras su familia clama justicia.

¿Llegaron todas?

QPM



Aracely “N” es quemada viva por su pareja, presunto ex policía Ricardo Flores Mercado



Aracely “N”, madre de dos hijos, uno con discapacidad motriz, lucha por su vida tras ser rociada con thinner y prendida fuego por su pareja sentimental, Ricardo “N”. La… pic.twitter.com/DwhlO3nMBW — José Díaz (@JJDiazMachuca) February 19, 2026

Casos de feminicidio en México

La agresión ocurre en un contexto alarmante a nivel nacional. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2025 se registraron 703 feminicidios en México. Esto significa que, en promedio, prácticamente dos mujeres fueron asesinadas cada día en el país.

De esos más de 700 casos, 35 ocurrieron en Morelos, una cifra que mantiene al estado dentro de la estadística nacional de violencia feminicida.

Las autoridades han reiterado que todos los casos de agresiones graves contra mujeres deben investigarse con perspectiva de género, para determinar si existen elementos que configuren el delito de feminicidio. Mientras tanto, la víctima permanece hospitalizada y su estado de salud es reservado.

