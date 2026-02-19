“Escucharon gritos pidiendo ayuda”: Brenda desapareció y sospechan que la ‘levantaron’ en Cuautitlán

Un nuevo caso de una joven desaparecida se registró en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Brenda Aguilar Guadalupe salió de su casa temprano rumbo al trabajo, pero nunca llegó y una versión apunta a que presuntamente alguien se la llevó contra su voluntad.

El caso ya se encuentra siendo investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y se emitió el boletín de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado para encontrarla.

“Si alguien la ha visto, que nos pueda dar información de ella. Esta mañana salió al trabajo y avisaron que no llegó y no podemos comunicarnos con ella; su celular está apagado”, se lee en un mensaje en redes sociales escrito por quien dijo ser su papá.

Emiten ficha de búsqueda para encontrar a Brenda en Cuautitlán

Brenda tiene 21 años de edad. El reporte de las autoridades señala que fue vista por última vez el 18 de febrero de 2026 en Santa María Tianguistengo.

La joven mide 1.6 metros, es de complexión delgada y cara redonda. Su cabello es negro a la cintura, su nariz es chata con base delgada. Tiene orejas medianas, mentón ovalado y labios delgados. Es de tez morena clara, frente mediana, cejas delineadas, ojos café oscuros medianos y pómulos redondos.

Como señas particulares, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo, uno en el lado izquierdo del pecho con la figura de una guadaña y otro en la pierna derecha, pero no se especifica de qué. El día que se le vio por última vez, vestía unos tenis blancos con un uniforme quirúrgico rosa claro.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Brenda Aguilar Guadalupe, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/m7MRq6YdeG — COBUPEM (@COBUPEM) February 18, 2026

Brenda dejó de contestar llamadas y mensajes tras desaparecer en Cuatitlán

Desde el mismo perfil de redes sociales, se escribió un mensaje acompañado de la fotografía de Brenda y en este se lee:

“Amigos, ya casi 24 horas de la desaparición de mi hija. Por favor, ayúdenme a seguir compartiendo. Cada minuto, cada segundo son de desesperación. Por favor, agradezco a cada persona que comparte y hace labor; solo digo: NO DESCANSARÉ HASTA ENCONTRARTE, PRINCESA. TE AMO”.

Brenda Aguilar iba al Hospital Santa Anita en Tepotzotlán

Familiares y amigos de Brenda Aguilar Guadalupe han iniciado una campaña en redes sociales para pedir ayuda para encontrar a la joven desaparecida ayer.

Según han relatado, la joven salió de su casa en Avenida Constitución rumbo al trabajo alrededor de las 6:30 horas de Santa María Tianguistengo hacia el Hospital Santa Anita de Tepotzotlán.

No obstante, cerca de las 9:00 horas, personal del hospital avisó a su familia que no había llegado al trabajo y, desde ese momento, al tratar de localizarla, no contesta mensajes ni llamadas.

Sospechan que Brenda fue secuestrada por alguien; no llegó a la parada del transporte

Hugo, su hermano, confirmó la desaparición de Brenda y pide ayuda a la población para que cualquier información que ayude a encontrarla sea compartida con las autoridades.

“El miércoles 18 de febrero, aproximadamente a las 6:20 a.m., Brenda salió de su casa en Santa María Tianguistengo rumbo a su trabajo. Apenas llegó a la esquina de su casa —ni siquiera alcanzó a llegar a la parada de transporte—; fue ahí, en esa esquina, donde fue privada de su libertad. Testigos escucharon sus gritos pidiendo ayuda. Gritó por su mamá. Gritó desesperadamente”, señaló su hermano.

Además, el joven señaló que un testigo les informó que escuchó gritos y vio cómo Brenda fue subida a un vehículo, sin que hasta el momento se cuente con más información del automóvil.

“Brenda salió a trabajar. Iba con su uniforme. Es una joven de familia, trabajadora, querida, sin problemas ni antecedentes que justifiquen lo que ocurrió. Esto es por Brenda, para que su historia no sea una más”, expresó en redes sociales.