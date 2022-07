Video: Falsos policías detienen camioneta y roban a familia en Edomex

Paisanos que viajaban de los Estados Unidos a nuestro país vivieron un regreso amargo. Fueron interceptados por falsos policías que se hicieron pasar como agentes ministeriales de la Fiscalía del Estado de México.

Sin identificarse le pidieron a una familia que se bajaran de la camioneta.

“Oríllate, que les pasa. Su identificación primero, una identificación, -nada más es que no traigas armas, su identificación, ¿dónde vives?, su identificación primero, ¿dónde vives?, bájale un poquito no hay problema, si fuera, quieres respuestas dame tu identificación…", se escucha en un video que la familia grabó.

En la imagen aparece un sujeto con chamarra azul y una mochila, en la mano lleva lo que aparentemente fuera una charola. En total eran tres falsos policías. Los ocupantes de la camioneta no dejan de grabar. Empiezan a forcejear.

“Por qué no quieren abrir, no puedes grabar, -identifícate-, porque no, porque no, pide lo que quieras, tu identificación, deja de estar grabando”, se escucha en otra parte del video.