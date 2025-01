VIDEO: Policías de la CDMX “ordeñan” gasolina de patrullas y camiones en la Venustiano Carranza

Se reveló un video en el que se exhibe a un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) de la Ciudad de México, presuntamente robando gasolina de patrullas y camiones costeros dentro de instalaciones oficiales. Los hechos ocurrieron en la colonia Aeronáutica Militar, en la alcaldía Venustiano Carranza, según denunciantes anónimos dentro de la corporación.

Policías denuncian el robo de combustible en la Venustiano Carranza

De acuerdo con los oficiales de la misma SSC CDMX que denunciaron el hecho, el responsable de encabezar la “ordeña” de gasolina sería un alto mando policial, aparentemente de la Unidad de la Policía Metropolitana Oriente. En la grabación se observa a varios uniformados extrayendo combustible de los vehículos oficiales, presuntamente para uso personal o para su venta ilegal.

Como era de esperarse, el video ha generado indignación entre ciudadanos y elementos policiales, quienes se han manifestado en redes sociales pidiendo una investigación exhaustiva y sanciones contra los responsables.

Video del momento en que “ordeñan” camiones y camionetas de la Policía de la CDMX:

Una robadera | 🚨 Policías de la SSC son captados presuntamente robando combustible de patrullas, la investigación está en curso. 🚔 pic.twitter.com/pu4jdsPCQG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 29, 2025

SSC CDMX abre investigación por el robo de gasolina a patrullas

Ante la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la Dirección General de Asuntos Internos ha iniciado una investigación administrativa interna. Como parte del proceso, los mandos serán citados a rendir su declaración, y se está trabajando en la identificación de los policías que aparecen en las imágenes.

La SSC aseguró que no tolerará actos de corrupción dentro de la institución y que, de confirmarse la participación de elementos en el robo de combustible, se aplicarán las sanciones correspondientes. No obstante, hasta el momento no se ha informado sobre la suspensión o destitución de los involucrados.

“De acuerdo con las primeras indagatorias las actividades ilícitas se realizan en las instalaciones de la Unidad de Policía Metropolitana Guerreros, por lo que los mandos serán citados a rendir su declaración, mientras que ya se trabaja para identificar a quienes aparecen en un video difundido en redes sociales”, señaló la Policía de la CDMX.

El caso ha provocado reacciones de molestia entre la población, quienes consideran inaceptable que miembros de una institución encargada de la seguridad ciudadana se vean involucrados en actividades delictivas. Usuarios en redes sociales han exigido transparencia en la investigación y que los responsables enfrenten consecuencias legales.