Un escándalo ha encendido la polémica vecinal en Veracruz. En días recientes, fue registrado un video por una cámara de seguridad donde un político y empresario local, identificado como Antonio del Río Argudín, sacó un arma de fuego y amenazó a una vecina en el fraccionamiento, Hacienda La Parroquia, al exigir el retiro de unas macetas.

La grabación que muestra cómo la disputa por unos macetones escaló a un nivel de violencia explícita, ha puesto en alerta a la comunidad.

Vecinos de Veracruz enfrentan amenazas de político por macetas en la calle

En las imágenes se aprecia al hombre exigir la retirada de las macetas, que, según él, le habían dañado la camioneta la noche anterior.

“No quiero hacer una llamada, no quiero hacer un video, porque entonces los voy a trabar. Soy Antonio del Río Argudín, búsqueme en redes, ayer choqué con estas cosas”, se le oye decir.

La vecina, en medio de las amenazas, le responde que el bloqueo fue resultado de un acuerdo colectivo entre residentes: “Para empezar, mi esposo no puso las macetas por sus pantalones, fue que nos pusimos de acuerdo”.

Cómo la seguridad vecinal y los bloqueos generaron un conflicto en Hacienda La Parroquia

Tras ser negada su petición, el hombre se retira y vuelve con un arma de fuego; el video muestra cuando apunta e intimida a la mujer y amenaza con acciones violentas:

“Al chile quiten esas macetas, dile a tu marido porque sino le voy a quebrar el hocico, lo voy a levantar, ¿no me cree? Ya me puse loco”, se le escucha gritar al agresor.

Varios vecinos consultados describen un ambiente de nervios e indignación. Relatan que las macetas se colocaron después de repetidos daños a la carpeta asfáltica por tránsito pesado. Habitantes del fraccionamiento explican que la medida buscaba reducir el paso de vehículos pesados que erosionan la calle y generan riesgos para peatones.

Hasta ahora se desconoce si se presentaron denuncias formales o si la Fiscalía de Veracruz inició una carpeta de investigación; tampoco hay registro de una aclaración pública por parte de Antonio del Río Argudín. El material del video ya circula en redes sociales y ha provocado debate público sobre el comportamiento de figuras con poder local.

