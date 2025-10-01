Asesinan a “Matute”, comandante de la Policía de Yanga, Veracruz dentro de su propio gimnasio

Asesinan a José Luis García Domínguez, comandante de la Policía Municipal de Yanga, Veracruz, conocido popularmente como “Matute”. El ataque armado ocurrió cuando la víctima se encontraba dentro de un gimnasio ubicado en la colonia Centro, un espacio que él mismo administraba.

Atacan al comandante de Yanga en su descansa

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego directamente contra el comandante, quien perdió la vida de manera inmediata. El lugar quedó resguardado por corporaciones policiacas que desplegaron un operativo para dar con los agresores, aunque hasta ahora no se reportan detenciones.

Trascendió que “Matute” no se encontraba en servicio activo al momento de la agresión. Según versiones de vecinos y personas cercanas, estaba realizando labores de cierre en su gimnasio, un lugar que representaba un espacio personal.

Fiscalía de Córdoba investiga el homicidio del comandante de Yanga

La Fiscalía Regional de Córdoba tomó el caso y será la encargada de encabezar las investigaciones para esclarecer el crimen. Autoridades han confirmado que se recaban indicios y testimonios para dar con los responsables, aunque hasta ahora no hay una línea oficial sobre el móvil del ataque.

Habitantes de Yanga expresaron su temor tras lo ocurrido, ya que consideran que si un comandante puede ser atacado de esa manera, la inseguridad se vuelve una amenaza constante para la comunidad.

Policías asesinados en México: Veracruz está en el top 5

De acuerdo con la organización Causa en Común, entre el 12 y el 18 de septiembre de 2025 se registraron al menos 5 asesinatos de policías en distintas entidades: Guanajuato (1), Michoacán (1), Morelos (1), Puebla (1) y Sinaloa (1).

En lo que va del año suman 272 policías asesinados en México, lo que equivale a un promedio de uno al día y representa un incremento del 23% respecto al mismo periodo de 2024.

Los estados con más policías caídos en 2025 son:



Sinaloa: 37

Guerrero 35

Guanajuato 32

Michoacán 25

Veracruz 17

Además, entre el 1° de octubre de 2024 y el 18 de septiembre de 2025 se contabilizan al menos 366 casos de policías asesinados.