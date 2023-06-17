VIDEO: Soldado ruso implora clemencia frente a dron de Ucrania

En las últimas horas, la tensión entre Ucrania y Rusia se ha establecido e incluso el presidente Putin ha expresado estar "abierto al diálogo"; sin embargo, las armas no cesan y ahora un video conmociona al mundo debido a su significado, pues está protagonizado por un soldado ruso atrapado en las trincheras, quien se rinde dramáticamente frente a un dron ucraniano.

Luego de recibir ataques aéreos y quedar completamente solo frente a las aeronaves del ejército ucraniano, el militar logra comunicarse con el dron y prácticamente pedir clemencia por su vida mediante señas.

Entre los momentos más dramáticos, probablemente el de mayor impacto es cuando gesticula cómo evitar que lo maten, cruzando su mano por el cuello como símbolo de muerte. Posteriormente, el soldado logra establecer un diálogo e incluso consigue que el dron descienda para dejar un mensaje.

Video del soldado ruso que se rinde ante el dron de Ucrania

El video fue recopilado y difundido por el periódico estadounidense Wall Street Journal (WSJ), quienes describen que el soldado, de nombre Ruslan Anitin, fue uno de los últimos elementos en pie de su escuadrón ubicado al frente de Bakhmut, luego de que los drones sorprendieran con explosivos a toda su unidad.

De acuerdo con CNN, las fuerzas ucranianas decidieron perdonar al soldado ruso justo antes de que el operador del avión no tripulado abriera fuego contra su persona.

"Cuando se dio cuenta de que iba a morir, tiró su ametralladora a un lado, levantó las manos y dijo que no seguiría luchando", afirmó Yuriy Fedorenko, comandante de la división de drones de asalto de la 92ª brigada, a CNN.

Captan cómo los drones arrojan un explosivo al soldado ruso

Antes de oficializar la rendición y establecer comunicación, el video del WSJ muestra el momento en que arrojan un explosivo a las trincheras y cómo el soldado ruso intenta huir; sin embargo, alcanzó a ser impactado por la onda expansiva, sin heridas de consideración aparentes.

Este fue otro de los momentos que mayor impacto generaron en el público, pues fue la búsqueda del último hombre vivo en el ejército rival. Tendido sobre el suelo e indefenso, el combatiente consiguió el diálogo y el eventual perdón.

"A pesar de que es un enemigo (...) sentí lástima por él", describe el diario norteamericano, respecto a la conversación que tuvieron con uno de los operadores de los drones, en uno de los últimos momentos difundidos respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania.

