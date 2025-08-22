Taxista altanero agrede a chofer de Acabús en Guerrero; ¿posible montachoques?

Momentos de tensión se vivieron en Acapulco, Guerrero, cuando un conductor de Acabús fue agredido por un taxista en la avenida Cuauhtémoc, tras un accidente vehicular.

Los hechos quedaron registrados en un video de aproximadamente cuatro minutos, que muestra cómo el taxista inicia la pelea, a pesar de haber sido él quien se metió en el carril confinado.

VIDEO: Así captaron agresión entre taxista y operador de Acabus en Guerrero

Según se observa en la grabación, el taxista con gorra militar, playera blanca, pantalón oscuro y tenis, cerró deliberadamente el paso del transporte público.

En ese momento se baja de la unidad y empieza a inspeccionar su unidad con el número económico 0655. De la nada se acerca al Acabús y comienza la discusión.

A pesar de que los propios pasajeros empezaron a defender al chofer, asegurando que a su vehículo no le paso nada y que se metió en carril exclusivo, el agresor no los escucha y continúa la pelea.

La tensión escaló cuando, tras varios minutos de discusión el taxista se dirigió a la cajuela de su unidad, sacó un bate de béisbol y destruyó el espejo retrovisor izquierdo del transporte, antes de darse a la fuga.

Posible modus operandi de “montachoques” en Guerrero

Usuarios y especialistas en seguridad vial han señalado que incidentes como este podrían estar relacionados con el modus operandi de los llamados “montachoques”.

Un fenómeno común en lugares como la Ciudad de México (CDMX), donde conductores simulan accidentes para exigir pagos indebidos.

En este caso, el taxista alterado empezó a reclamar por dinero y no dudó en usar la violencia física contra la unidad del transporte público.

¿Cómo protegerte ante posibles “montachoques”?

Para evitar ser víctima de este tipo de agresiones, expertos recomiendan seguir algunas medidas de prevención:

