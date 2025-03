VIDEO | Madre da a luz mientras terremoto sacudía Bangkok; “le decía a mi bebé que no saliera todavía”

Una mujer dio a luz en el Hospital General de la Policía de Bangkok luego de que los temblores generados por un terremoto en Myanmar sacudieron edificios y derribaron un rascacielos en la ciudad el pasado 28 de marzo. Conoce su historia en Fuerza Informativa (FIA).

Se trata de Kanthong Saenmuangshin, una madre de 36 años de edad, quien había ido para que le hicieran un chequeo de rutina, pero la mujer entró en labor de parto poco después de que comenzaran los temblores.

“El personal médico me sujetaba los brazos mientras bajábamos las escaleras (para evacuar)”, dijo Kanthong, quien recibía atención médica en el quinto piso del Hospital General de la Policía. “Le decía a mi bebé que no saliera todavía. Pero el dolor seguía aumentando”, contó la madre.

“Por suerte, estaba en el quinto piso. El personal médico me sujetaba los brazos mientras bajábamos las escaleras. El médico insistía en que todo estaba bien. El personal del hospital hizo un excelente trabajo evacuándonos; hicieron todo lo posible”, expresó Kanthong Saenmuangshin.

¿Nacimiento milagroso en Bangkok?

A la madre la colocaron en una cama de hospital y dio a luz rodeada de personal médico. Kanthong dijo que la tierra dejó de temblar cuando nació su bebé. “Cuando nació mi bebé, el suelo dejó de temblar. Me sentí genial, vi a mi hija y el terremoto se detuvo. Estoy muy impresionada y feliz por cómo me atendió el hospital”.

“Me ingresaron (inesperadamente) y estuve un rato en la cama. Al principio no sentí ningún dolor. El médico vino a revisarme y le dije que estaba bien. Entonces sentí como si un viento fuerte me balanceara; nunca había experimentado algo así. Fue entonces cuando sentí que me estaba poniendo de parto. Pero el médico ya había empezado a evacuarme por las escaleras”, comentó.

Terremoto generó temblores en Tailandia

Aunque la recién nacida aún no tiene nombre, su apodo es “Mink”, pero sus padres han decidido no ponerle un nombre relacionado con el terremoto.

El terremoto de magnitud 7.7 del viernes, uno de los más fuertes que han sacudido Myanmar en el último siglo, provocó temblores en varias partes de Tailandia, incluida su capital. Varios hospitales de Tailandia se vieron obligados a evacuar.

La misión de búsqueda y rescate de decenas de personas atrapadas entre los escombros de un edificio derrumbado en Bangkok continúa después de que un poderoso terremoto sacudiera el sudeste asiático.

