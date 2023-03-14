VIDEO: Tráiler sin frenos arrasa con 33 autos en El Salvador; hay un muerto

Un tráiler se quedó sin frenos mientras circulaba sobre una avenida de El Salvador, lo que provocó que arrastrara a 33 vehículos; hay un muerto y 12 heridos.

Un aparatoso accidente se registró en El Salvador luego de que un tráiler se quedó sin frenos y arrasó con al menos 33 vehículos en el bulevar Los Próceres. Debido al choque se reportaron al menos un muerto y 12 heridos.

El momento del accidente quedó grabado en las cámaras de seguridad de la avenida, por lo que se pudo apreciar cuando el tráiler no frenó y arrastró varios camiones y vehículos a su paso.

🖥️🖲️🚨|| Nuestro sistema de videovigilancia #SmartCity registró el momento del accidente en el Blvd. De los Próceres, cuando una rastra impactó a varios vehículos que se conducían por el lugar.



.#AntiguoMasCercaDeTi pic.twitter.com/2kv4IUnVJ4 — Alcaldía de Antiguo Cuscatlán (@AlcaldiaAntiguo) March 14, 2023

Al lugar del accidente arribaron los cuerpos de emergencia y bomberos para atender a los heridos y ayudar a mover los autos prensados.

“Apoyamos las labores en el múltiple accidente de tránsito en el sector del bulevar Monseñor Romero en el tramo que conecta con el bulevar Los Próceres”, detalló el cuerpo de Bomberos en su cuenta de Twitter.

Las autoridades alertaron mediante sus redes sociales evitar la zona ya que el tráfico se encontraba paralizado debido al choque.

Los choques más aparatosos en el mundo

Recientemente ocurrió un choque en Budapest, Hungría, en el que se vieron involucrados más de 40 autos debido a una tormenta de polvo que afecto la visibilidad de los conductores. El accidente dejó 13 heridos de gravedad.

El año pasado, en Texas, Estados Unidos, se reportó un choque de al menos 100 carros en una avenida que se encontraba congelada debido a las nevadas que azotaron al país. El incidente dejó al menos seis muertos.

Otro accidente aparatoso ocurrió en China, donde 200 automóviles chocaron dejando a varias personas atrapadas entre los coches prensados. Este accidente también se generó debido a las malas condiciones climáticas.

En los videos que circulan en redes sociales se pudo ver a varios autos y camiones aplastados y apilados uno encima del otro en el puente Zhengxin Huanghe mientras la gente deambulaba por la zona.