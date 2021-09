VIDEO: Lanzan tráiler oficial de “The Matrix Resurrections”

La cuarta entrega de la saga de ficción protagonizada por Keanu Reeves promete cumplir con las expectativas de sus fanáticos, quienes tuvieron un adelanto del filme tras el lanzamiento del primer tráiler de The Matrix Resurrections.

Después de 20 años del estreno de la primera película de Matrix, la historia continuará en el cuarto filme de la franquicia, que se estrenará a nivel mundial el próximo 22 de diciembre.

Te puede interesar: VIDEO: Como zombies, así deambulan personas en Kensington, Filadelfia

El tráiler, de tres minutos, revela parte de la historia que reunió de nueva cuenta a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como los famosos Neo y Trinity, protagonistas de esta exitosa saga de ciencia ficción.

En este adelanto de The Matrix Resurrection aparece Neo con su terapeuta, interpretado por el actor Neil Patrick Harris, a quien le revela que sus sueños le hacen pensar que podría estar volviéndose loco.

“Perdiste tu capacidad de diferenciar entre la realidad y la ficción. Cualquier otra cosa es solo tu mente jugándote una mala pasada”, se escucha decir al terapeuta.

La siguiente escena muestra a Neo en un restaurante, donde se encuentra con Trinity pero no se reconocen. En otra secuencia del tráiler, el protagonista aparece en un elevador, donde nadie se percata de su presencia al estar completamente concentrados en sus teléfonos celulares.

Matrix Resurrecciones - Trailer Oficial

Un nuevo personaje guiará a Keanu Reeves en The Matrix Resurrections

En el tráiler de The Matrix Resurrections aparece un nuevo personaje, interpretado por Jessica Henwick, quien da vida a una soldado de la resistencia que guiará a Neo para que conozca la diferencia de los dos mundos: la realidad y la ficción.

La cuarta película de la franquicia incluye varias referencias de Alicia en el país de las maravillas, incluida la canción “White Rabbit” de Jefferson Airplane, que se escucha de fondo cuando Neo aparece con el terapeuta.

La cuarta entrega de la saga está dirigida por las hermanas Lana y Lilly Wachowski, este filme dará continuidad a The Matrix, estrenado en 1999, así como a The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, ambos del 2003.

El resto del elenco en The Matrix Resurrections incluye actores como Jada Pinkett-Smith, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Andrew Caldwell y la mexicana Eréndira Ibarra.

Te puede interesar: Las pistas de Blue: Steve Burns reaparece y envía mensaje a sus fans