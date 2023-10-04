¡No solo el Metro ni la UNAM! Reportan presencia de supuestas chinches en la Línea 1 del Cablebús

En los últimos días, la presencia de chinches en la Ciudad de México ha generado pánico colectivo entre los capitalinos, y es que estos insectos se han detectado en lugares sumamente frecuentados por la población: como el Metro, Universidades e incluso en las instalaciones de la UNAM. Lamentablemente, entre más pasa el tiempo son nuevos los sitios en los que se detectan.

En esta ocasión, usuarios de la red de transporte de la Línea 1 del Cablebús, que circula de Indios Verdes a Cuautepec, señalaron las presencia de supuestas chinches en las instalaciones e incluso tomaron un video como evidencia.

VIDEO: ¡Se detectan chinches en Línea 1 del Cablebús!

A solo unas horas de su publicación, las imágenes, que ya circulan ampliamente por redes sociales, han reunido miles de reproducciones y comentarios entre los que solicitan a las autoridades del servicio de transporte tomar acciones al respecto.

En el video, de aproximadamente 8 segundos de duración, se observa una diminuta chinche, conocida por pertenecer al género cimex lectularius, o como comúnmente se les llama "chinches de cama". El insecto camina en solitario y a plena luz del día por la cabina de la Línea 1 del Cablebús.

Debido a que el insecto camina en solitario y a plena luz del día, algunos usuarios han destacado que probablemente llegó a la cabina del Sistema de Transporte a través de la ropa o mochila de algún usuario, pues explican que este tipo de chinches suelen reproducirse en el hogar como cojines, almohadas, sábanas o prendas sucias.

Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad o personal del Cabeblús se ha manifestado en torno al hecho.

¿Qué hacer si hay chinches en la casa?

Si detectas la presencia de chinches en casa, en primer lugar se recomienda mantener la calma, ya que este tipo de insectos suelen generar pánico entre la población, así como problemas de ansiedad o insomnio.

En segundo lugar, se sugiere atrapar estos insectos con cinta adhesiva, además de aislar tu ropa prendas de cama y colchón en un lugar seguro, para después iniciar un proceso de fumigación con vapor caliente por todos los lugares donde se detecte su presencia.