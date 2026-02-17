Amor en el ruedo: Vaquero pide matrimonio en pleno jaripeo de Villa de Álvarez, Colima

Una historia digna de una telenovela mexicana. Un momento que ya le dio la vuelta a redes sociales ocurrió durante un jaripeo en Villa de Álvarez, Colima, cuando un vaquero decidió pedir matrimonio de una forma tan inesperada.

Propuesta de matrimonio sorprende en jaripeo de Villa de Álvarez

En el video que circula en redes sociales se observa cómo el vaquero, con un ramo estilo "buchón" en mano, brinca las trancas de casi dos metros, ingresa a la plaza y se dirige directamente hacia las gradas.

Ahí lo esperaba su novia, quien permanece sentada mientras él, visiblemente emocionado, le hace la gran pregunta.

El momento fue acompañado por la música de banda y la participación de los payasos del rodeo, quienes ayudaron a crear un ambiente festivo y romántico. Incluso desplegaron un cartel con fotografías de la pareja, lo que provocó aplausos entre los asistentes que presenciaron la escena.

La reacción del público fue inmediata: sonrisas y celulares en alto para capturar el instante. Aunque la joven no se levanta de su asiento, el gesto y la emoción del momento hablan por sí solos.

Jaripeo en Villa de Álvarez, una tradición que evoluciona sin perder su esencia

El jaripeo es un espectáculo que no puede faltar durante los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez, una de las celebraciones más importantes del estado.

A lo largo de los años, esta disciplina ha evolucionado, incorporando elementos modernos, pero sin dejar de lado su esencia tradicional.

Los jaripeos se realizan principalmente en la emblemática Plaza de Toros La Petatera, un recinto con historia que data de 1857 y que forma parte del patrimonio cultural de la región.

El origen de estas celebraciones se remonta al antiguo pueblo de San Francisco Almoloyan. En sus inicios, los festejos incluían toros de once, comidas comunitarias y rodeos gratuitos organizados por familias locales.

Fue entre las décadas de los 60 y 70 cuando estos eventos comenzaron a profesionalizarse, dando paso a espectáculos comerciales con jinetes reconocidos a nivel nacional.

