Atropellamiento en Paseo de los Leones, Monterrey: la conductora queda libre y la joven sigue grave

La conductora que atropelló a una joven en la avenida Paseo de los Leones, al poniente de Monterrey, Nuevo León, fue puesta en libertad tras comparecer ante el Ministerio Público. El hecho ocurrió la mañana del lunes 9 de febrero y quedó registrado en varios videos que circularon ampliamente en redes sociales, generando conmoción entre usuarios y automovilistas.

La conductora fue identificada como Karla, de 46 años, quien fue presentada ante las autoridades para rendir su declaración. Tras las diligencias correspondientes, recuperó su libertad, luego de que se determinara que no pudo evitar el impacto debido a lo repentino de la acción de la víctima.

Videos muestran momentos previos al accidente en Paseo de los Leones

Las imágenes difundidas muestran a la joven caminando descalza y de forma errática sobre los carriles laterales de una de las avenidas más transitadas de la zona metropolitana. Esta situación alertó tanto a conductores como a peatones que presenciaron la escena.

En los videos se observa que un oficial de la Policía de Monterrey se percató del riesgo que corría la mujer, por lo que decidió seguirla a distancia mientras hacía señas a los automovilistas para que redujeran la velocidad. Algunos conductores disminuyeron la marcha, sin embargo, la situación escaló de manera inesperada.

De forma repentina, la joven salió corriendo hacia los carriles centrales de Paseo de los Leones. En ese momento, un automóvil blanco que circulaba por la vía no logró frenar ni esquivarla, impactándola de lleno. El golpe fue tan fuerte que la mujer fue proyectada varios metros, cayendo violentamente sobre el asfalto.

Estado de salud de la joven atropellada es grave

La víctima fue identificada como Hortensia, de 25 años, quien fue trasladada de emergencia a un hospital privado. De acuerdo con la información disponible, fue sometida a una cirugía y permanece internada en el área de cuidados intensivos, donde su estado de salud es reportado como grave.

Tras el accidente, elementos de Tránsito de Monterrey arribaron al lugar para acordonar la zona y evitar un segundo percance, mientras paramédicos brindaban atención médica a la joven.

Padres solicitaron ayuda antes del atropellamiento en Monterrey

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los padres de la joven señalaron que momentos antes del accidente habían solicitado apoyo de un policía, luego de que su hija descendiera del vehículo familiar. Posteriormente, subió a un automóvil de un desconocido y volvió a bajar, para después correr sin control por la avenida hasta que ocurrió el atropellamiento .

Los familiares indicaron que la joven padece trastornos de personalidad, información que fue integrada a la carpeta de investigación.

El caso continúa generando debate en redes sociales sobre la atención a personas en situación de riesgo en la vía pública y la seguridad en avenidas de alta velocidad como Paseo de los Leones.