¡Caos vial en Oceanía! Tráiler derriba anuncio de 15 metros y afecta la circulación en la zona

¡Qué susto! En las primeras horas de este 11 de febrero 2026, un tráiler chocó y derribó un anuncio vial de 15 metros de altura sobre la Av. Oceanía a la altura del puente del distribuidor vial Herbero Castillo, en la Venustiano Carranza, en la Ciudad de México .

El accidente no dejó personas heridas; sin embargo, provocó caos vial en la zona afectada.

Estructura metálica bloquea carriles en el Distribuidor Heberto Castillo; no se reportan heridos

Tras el choque del tráiler, la enorme estructura metálica quedó completamente atravesada en la vialidad, afectando a dos de los tres carriles del distribuidor vial Herbero Castillo.

Elementos de bomberos acudieron a la zona del accidente para retirar el poste y poder liberar la circulación, la cual fue afectada por varias horas.

Afortunadamente, no hubo víctimas mortales ni personas heridas, por lo que todo quedó en un gran susto. Hasta el momento se desconoce qué pasó con el conductor del tráiler.

En algunos videos se puede ver como varios bomberos trabajan en la zona para poder retirar el anucio que fue afectado tras el choque , mientras la circulación en la zona se ve lenta.

Actualmente, no se registran afectaciones viales por este incidentes; sin embargo, se recomienda checar el tráfico antes de salir de casa.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

Tan solo en el 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en México se registraron alrededor de 370 mil accidentes de tránsito.