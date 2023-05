VIDEO: Así suena la voz de Peso Pluma sin autotune

Peso Pluma continúa en la cima del éxito y en esta ocasión un video revelaría cuál es verdadera voz del artista sin autotune, lo que dividiendo todo tipo de opiniones.

La Pura Doble P, como es conocido Peso Pluma se ha convertido en todo un fenómeno a nivel mundial al interpretar corridos tumbados, melodías que lo han llevado a acumular millones de reproducciones en diversas plataformas digitales. El éxito del joven de 23 años ha incrementado a tan nivel y de una forma exuberante que muchos se preguntan, ¿cuál es la clave?

Fue durante la alfombra roja de los Latin American Music Awards 2023, que se celebraron el pasado 20 de abril, que la Pura Doble P, como es conocido el artista, fue captado al desnudo con voz “original” y sin emplear autotune, herramienta de audio que ayuda a los artistas a enmascarar inexactitudes y errores al momento de cantar.

Hasta ahora el video suma más de 287 mil reproducciones así como más de cinco mil comentarios en los que se puede leer todo tipo de críticas hacia el joven de 23 años, pero también aquellos fans que reconocen el talento de su timbre musical, ¿tú qué piensas aptitud o golpe de suerte?

“No necesito tener talento para ser el número uno": Peso Pluma

En repetidas ocasiones el cantante de corridos tumbados ha revelado que no le gusta el timbre de su voz; sin embargo, ese no sería un impedimento para no ser el número uno a nivel nacional ni mundial, porque no se necesita talento musical sino un estilo diferente.

Para ejemplificar su punto de vista, Hassan Emilio Kabande de 23 años, explicó que grandes artistas del regional mexicano tales como Valentín Elizalde y Chalino Sánchez, no tenía una voz prodigiosa, pero lo que logró llevarlos al éxito es su capacidad para conquistar al público.

“A mí, mi voz nunca me ha gustado, jamás, pero el rollo, el rollo que tenemos es lo perro, es lo que me gusta es que está diferente”, continúo desarrollando Peso Pluma al acentuar que en esto basaría la clave de su éxito: en un estilo único.