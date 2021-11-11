VIDEO: Will Smith escala el Burj Khalifa, edificio más alto del mundo

El actor Will Smith cumplió uno más de sus objetivos al llegar a la cima del Burj Khalifa, un edificio localizado en Dubái y considerado el más alto del mundo, por sus 828 metros de altura, equivalentes a 160 pisos.

La estrella de cine realizó esta actividad para su documental “Best Shape of my life” (La mejor forma de mi vida), que actualmente está disponible en YouTube y que muestra el proceso del actor para perder el peso que ganó con la pandemia.

El protagonista de “Soy leyenda” se propuso llegar a la cima del Burj Khalifa, como parte de los desafíos que ha emprendido desde que tomó la decisión de tener una mejor forma física y documentarlo en sus redes sociales.

Will Smith subió 160 pisos y usó arneses para cumplir el reto

En el episodio dos de su docuserie, titulado “My secret shame”, Will Smith, de 53 años, apareció frente al edificio más alto del mundo, antes de emprender la misión que lo llevó a lo más alto del rascacielos.

La hazaña consistió en subir los 160 pisos del Burj Khalifa a pie, conforme lo hacía se mostraba el tiempo que le había tomado superar, uno a uno, los escalones que iba dejando atrás.

Smith tardó 51 minutos en subir 137 pisos y en total le tomó 61 minutos llegar al último piso, donde comenzó la segunda parte del reto: con el apoyo de arneses, escaló la estructura en forma de antena, que son los últimos 200 metros para alcanzar la punta.

En la parte final del video, es posible observar a Will Smith sentado en lo más alto del Burj Khalifa, con los brazos extendidos en señal de triunfo. Hasta el momento, el episodio tiene casi un millón de reproducciones en YouTube.

Burj Khalifa no fue el único reto para el actor en Dubái

Durante su visita a Dubái, Will Smith no solo llegó a la cima del edificio más alto del mundo, también nadó en la alberca más profunda que existe, como se lo recomendó un amigo.

“Un amigo me dijo que tenía que ver esta piscina, hay algo extraño en ella”, confesó el actor de “En busca de la felicidad”, antes de sumergirse en el agua para bucear, supervisado por medio de un circuito de 56 cámaras.

Deep Dive Dubai necesita 14 millones de litros de agua para llenarse por completo, esta cantidad es equivalente a seis albercas olímpicas, según medios internacionales.

