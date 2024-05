¡Mucho cuidado! Delincuentes usan videollamadas de WhatsApp para extorsionar

Ten mucho cuidado si recibes videollamadas de WhatsApp de un número desconocido, ya que podría tratarse de delincuentes que quieran extorsionarte con este nuevo modus operandi que explicaremos a continuación.

Y es que todos hemos recibido una videollamada de nuestros contactos, pero si es de alguien desconocido, es mejor que no contestes para evitar que te roben imágenes de ese instante.

¿Cómo extorsionan por videollamadas de WhatsApp?

De acuerdo con una víctima que entrevistó Fuerza Informativa Azteca (FIA), le abrió la puerta a la extorsión al contestar una videollamada de un número desconocido.

“Se activa la videollamada, pero sí se me hizo muy sospechoso que no se veía o sea se veía súper borroso el cuadrito y yo dije, ¿y ahora quién es?, y me tardé 5, 6 segundos en apagar la videollamada pero esos 5, 6 segundos son los que aprovecharon para hacer montaje y este video editado”, dijo la víctima de extorsión por videollamada, que prefirió el anonimato por razones de seguridad.

Delincuentes editan videos para simular videollamadas

Bastaron esos segundos para que un delincuente grabara el video, que después editó para simular una videollamada con un menor de edad.

“Recibo en WhatsApp ese mismo video que me habían grabado y mi respuesta que estoy tratando de ver quién me habla, sale mi cara, pero ahora en el cuadrito pequeño, en el cuadrito del interlocutor, aparece la figura de un adolescente muy joven, jovencísimo, varón, que de repente se levanta y se empieza a desnudar, entonces simula que estoy haciendo un chat sexual con él”, explicó la víctima.

Delincuentes exigen 25 mil pesos a la víctima

La víctima comenzó a recibir mensajes de texto para exigirle dinero a cambio de no difundir el video editado con sus familiares y contactos. “Me dicen: ‘sabes qué, que yo tengo este video, ya vi quienes son tus familiares en Facebook, lo voy a viralizar, necesitas mandarme 25 mil pesos mexicanos y me los tienes que mandar a República Dominicana’", recordó la víctima.

Antes de dar el dinero, la víctima decidió hacer un reporte por correo electrónico ante la Policía Cibernética de la Ciudad de México, sin embargo, en la dependencia dicen que además es necesaria una denuncia ante el Ministerio Púbico.

“Mejor la denuncia ante la autoridad competente, en este caso sería Fiscalía, Ministerio Público, donde se tendría que realizar la denuncia correspondiente y ante cualquier asesoría que requiera, estamos nosotros. Somos dos vías independientes, aunque trabajamos en conjunto”, dijo la oficial Sandra García, analista en Prevención Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX).

Aunque las amenazas ya cesaron, porque la víctima decidió bloquear a los delincuentes, ahora tendrá que adentrarse en el largo camino de la denuncia ante un Ministerio Público, con la esperanza de que su caso no quede impune.