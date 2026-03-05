¡Arde Ecatepec! Fuerte incendio consume planta de reciclaje en la colonia El Hoyo

Durante las primeras horas de este día, se reportó una emergencia de grandes proporciones debido a un fuerte incendio dentro de un establecimiento dedicado al procesamiento de residuos de origen industrial. El incidente se localiza específicamente en la comunidad conocida como El Hoyo, perteneciente al municipio de Ecatepec, donde las llamas han generado una movilización inmediata de los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con la información disponible, los integrantes del cuerpo de bomberos de dicha localidad fueron notificados sobre el siniestro cerca de las 6 de la mañana. Desde ese momento, las unidades de emergencia se trasladaron al punto del conflicto para iniciar con las maniobras de contención.

Un desafío para los bomberos: Las dificultades por los residuos industriales

No obstante, las labores de los vulcanos se han mantenido de forma ininterrumpida debido a la complejidad del escenario, ya que la extinción total del fuego se ha dificultado por la naturaleza de los componentes que se guardaban en el inmueble.

El predio donde se originó el problema cuenta con una extensión de cerca de 2,000 metros cuadrados, dimensiones que han permitido la propagación del calor y las llamas por gran parte de la superficie.

Al tratarse de desechos industriales, la densidad del humo y la persistencia de los focos ígneos han obligado a los cuerpos de rescate a redoblar esfuerzos en la zona. Hasta este instante, los equipos de protección civil y bomberos continúan operando en el sitio para evitar que las llamas se extiendan a las propiedades colindantes.

Sin víctimas que lamentar: El balance preliminar de la zona del desastre

Respecto al saldo humano de este evento, las autoridades han confirmado que, por ahora, no se tiene conocimiento de individuos que hayan resultado con heridas o quemaduras, por lo que el reporte se mantiene sin lesionados.

Asimismo, todavía no se han determinado los factores o las causas exactas que pudieron haber provocado el inicio de la combustión en la recicladora. Se espera que, una vez que el incendio sea controlado por completo, los peritos realicen las inspecciones correspondientes para esclarecer los hechos que dieron pie a este siniestro matutino.

