“Es un tipo asqueroso": Manuela Obrador, prima de AMLO, arremete contra Donald Trump desde Chiapas

La tensión política internacional sumó un capítulo directo y estridente desde el sur del país. Manuela Obrador Narváez, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual delegada de los Programas para el Bienestar en el estado de Chiapas, lanzó duras descalificaciones en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Durante una asamblea informativa de Morena celebrada en el municipio de Palenque, la funcionaria federal fijó una postura sumamente confrontativa y tildó de "asqueroso" al mandatario estadounidense ante la militancia oficialista.

Obrador Narváez aprovechó la tribuna del partido para advertir sobre las supuestas intenciones geopolíticas y económicas que la administración de la Casa Blanca mantiene respecto al territorio nacional, asegurando que existe una estrategia coordinada con sectores de la prensa para desestabilizar la soberanía de México desde el interior.

"Se quiere robar los recursos naturales de México"

La delegada de los programas gubernamentales no matizó sus declaraciones y acusó abiertamente a Trump de buscar un beneficio unilateral a costa de los bienes públicos de la nación, descartando cualquier intención de cooperación bilateral genuina por parte del gobierno norteamericano.

"Es un tipo asqueroso realmente y se quiere robar, no tiene interés en venir a ayudar a México, no. Él quiere los recursos naturales de México, lo sabemos, ¿y saben qué está haciendo? Está tratando de debilitar con los medios, desde adentro", sentenció la familiar de AMLO durante su intervención.

Discurso de confrontación en bastión morenista

Las declaraciones de la prima del exmandatario se presentaron en Palenque, un punto de alta relevancia simbólica para el movimiento oficialista. La postura de la delegada de Bienestar se alinea con la defensa de la soberanía energética y de los recursos naturales que abandera el partido, pero eleva significativamente el tono de los calificativos personales en contra de la figura del Presidente estadounidense.

Hasta el momento, la delegación federal en Chiapas y las instancias de política exterior no han emitido comentarios adicionales respecto al impacto de estos señalamientos.