Caso Cienfuegos: ¿Qué significa en Derecho “desestimar los cargos”?

Estados Unidos desestimó los cargos de lavado de dinero y narcotráfico en contra del ex secretario de la Defensa, #SalvadorCienfuegos. ¿Qué significa en Derecho “desestimar los cargos”? Que ya no quiere seguir con el caso, lo manda al archivo. Eso significa en derecho desestimar los cargos. Esto ocurrió luego de un acuerdo entre las Fiscalías de México y de los Estados Unidos. Ayer el canciller Marcelo Ebrard dijo en conferencia de prensa que el acuerdo constituye un acto de respeto a la soberanía de México. El general Cienfuegos podría llegar hoy mismo a México. De hecho hasta el momento aquí en México no hay una orden de aprehensión en su contra. El general es un hombre libre.