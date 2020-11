Continúa el temor de empresarios de bares en CDMX, por no poder abrir sus puertas

Continúa el temor, el miedo de algunos empresarios de no lograrlo, de no tener la posibilidad de poder abrir sus puertas. Esta es la situación de algunos restaurantes, de algunos bares; no sólo con las quiebras, sino también los despidos, la discriminación y la #LeySeca.