VIDEO: Legisladores se pelean a golpes en la asamblea de Bolivia

En un incidente tachado de bochornoso, legisladores opositores y oficialistas se agarraron a golpes por varios minutos en la asamblea boliviana. Esto ocurrió durante la interpelación al ministro de gobierno Eduardo del Castillo sobre la detención de Jeanine Añez, ex presidenta interina de Bolivia.

Debía responder seis preguntas presentadas por la bancada de Creemos, la oposición en Bolivia, pero el Ministro de Gobierno sindicó a los opositores en una de sus respuestas de ser cómplices de las muertes en las masacres de Senkata y Sacaba (en 2019), hecho que desencadenó la álgida pelea.

Luego de gritos, palabras y dos llamados al orden, el senador Henry Montero, de Creemos y el diputado Gabriel Colque, del partido izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), iniciaron la trifulca. Segundos después, otros legisladores se involucraron en la pelea, inluídos dos asambleístas que se jalaron del cabello y empujaron.

La sesión de la interpelación al Ministro de Gobierno continuó tras finalizar la pelea.

Bolivia vive una etapa política convulsa desde que el gobierno detuvo el pasado mes de marzo a la presidenta interina, Jeanine Áñez, como parte del caso ‘Golpe de Estado’, el que se investiga el origen de la violencia surgida tras las elecciones presidenciales de 2019, en las que el expresidente Evo Morales ganó pero fue acusado por la oposición de fraude electoral.

👉 Enfrentamientos estallaron en el piso del cuerpo legislativo de Bolivia. La lucha enfrentó al político opositor, Henry Romero, contra un miembro del gobernante partido socialista MAS, Antonio Colque. Este último resultó visiblemente herido después de los enfrentamientos. pic.twitter.com/39oMxjXiCy — Voz de América (@VozdeAmerica) June 9, 2021

¿Qué pasó después de la pelea a golpes entre legisladores bolivianos?

El diputado del MAS, Pedro Coro, dijo que su colega Antonio Colque está internado en una clínica y está delicado de salud después de la pelea con Montero.

“Queremos solidarizarnos con nuestro compañero diputado Antonio Colque. Estamos esperando su evaluación médica”, indicó Coro. Además, afirmó que permitirán este tipo de agresiones por parte de asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, los partidos de oposición, y que presentarán una denuncia ante la Comisión de Ética contra Henry Montero.

Este no es el primer altercado que tiene Colque, ya que en marzo intentó golpear al legislador Erwin Bazán, de Creemos.

¿Qué sucedió en Senkata y Sacaba durante 2019?

En el marco de la crisis política del 2019, las localidades de Sacaba y Senkata tuvieron intervenciones militares ante las protestas sociales emergidas luego de la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia.

El 15 de noviembre de 2019, al menos 11 civiles perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos en Sacaba. El 19 de noviembre, a las cercanías de Senkata, otras 11 personas perdieron la vida además de 78 heridos. En ningún caso se produjeron bajas entre los efectivos policiales y militares.

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