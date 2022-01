Pese a inversión de gobierno, baches continúan en Tapachula

Conductores intentan evitar los baches en Tapachula, que hay en la mayoría de las calles, pese a los esfuerzos del gobierno por cambiar el asfalto por cemento.

Tapachula, la segunda ciudad más grande de Chiapas tiene baches que afectan a los conductores, aunque el gobierno optó por cambiar el asfalto por concreto hidráulico resistente.

Sin embargo, estos esfuerzos parecen insuficientes, ya que al menos el 90% de las calles de Tapachula padecen los baches, por varias razones, entre las que destacan las lluvias y la mala calidad del material que se usa para

Según cifras, en los últimos dos años el gobierno de Tapachula invirtió 625 millones de pesos en construir más de 400 calles de concreto hidráulico para evitar el desgaste de las avenidas y así evitar los baches.

Mientras el gobierno de Tapachula resuelve el problema de los baches, los conductores evitan en vano caer en ellos, lo que les genera gastos por los daños a sus vehículos.

“Calles y colonias hay muy muy marginadas que la verdad este no da ganas ni de ir porque se descomponen los carros hasta nos ponchamos y se imagina en la madrugada quedarnos tirados allí ya con la inseguridad nosotros no pues imagínese como no podemos estar así...”, chofer de taxi en Tapachula”, comentó un taxista.