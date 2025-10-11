Continúan sin luz 6 estados por lluvias y vientos: CFE trabaja en el restablecimiento del servicio eléctrico

Debido a las fuertes lluvias y vientos registrados en el oriente de México, se han presentado afectaciones en el suministro de luz en diferentes horarios y zonas de seis estados. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que estos fenómenos meteorológicos provocaron interrupciones del servicio eléctrico.

¿Qué estados no tienen luz por las lluvias en México?

De acuerdo con las autoridades, los estados que no tienen el servicio eléctrico al 100% son los siguientes:



Hidalgo

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Veracruz

Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha logrado restablecer el suministro de luz al 46.36% de los usuarios afectados, y continúa trabajando intensamente para recuperar por completo el servicio en el menor tiempo posible.

#CFEInforma | Debido a la presencia de fuertes lluvias y vientos en el oriente del país, se han presentado afectaciones del suministro eléctrico en diferentes horarios, en algunas partes de 6 estados del país (Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz)… — CFEmx (@CFEmx) October 10, 2025

CFE realiza operativo para restablecer la luz en los seis estados afectados por las lluvias

La CFE ha desplegado un operativo que incluye la participación de 380 trabajadores electricistas, así como el uso de 78 grúas articuladas, 90 vehículos pick-up, 22 plantas de emergencia, 3 drones y 4 helicópteros.

El equipo que se ocupó para el operativo permite acceder a zonas de difícil acceso y acelerar las maniobras de reparación.

Integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Protección Civil, Conagua y CFE apoyan a las poblaciones de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro. pic.twitter.com/LTJdc25YwU — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 10, 2025

Suspenden clases por lluvias intensas

En Veracruz, la medida afectó a 59 municipios, con el fin de proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

En el estado de Querétaro, las clases se cancelaron en Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco.

#Veracruz | En Poza Rica, el desbordamiento del río Cazones provoca severas inundaciones, es el producto del temporal de lluvias que se registra en casi todo el país.



📷 @Lucero_Rdz_Mx pic.twitter.com/42YPFfXWJq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2025

Otros estados afectados incluyen Oaxaca, Guerrero, donde las condiciones del clima hicieron necesaria la suspensión de actividades escolares.

Más de 700 incomunicados tras deslaves y desbordamiento del río en Hidalgo

De acuerdo con reportes de Protección Civil de Hidalgo, el huracán “Priscilla”, tocó tierra con fuertes lluvias que arrastraron todo a su paso.

Las comunidades más afectadas son la cabecera municipal y Acuautla, en donde las corrientes de agua y lodo destruyeron caminos, además de que bloquearon calles y dejaron incomunicadas a decenas de familias.

Emergencia en Huehuetla | Huracán #Priscilla aísla a 700 afectados 🚨🌪️



La furia del huracán "Priscilla" provocó el desbordamiento del río y deslaves en Huehuetla, #Hidalgo, dejando a cerca de 700 personas afectadas.



Calles bloqueadas, caminos dañados y familias incomunicadas.… pic.twitter.com/GFarXxDMoj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2025

Los deslaves afectaron viviendas, sembradíos, además de tramos carreteros, lo que ha dificultado el acceso de los equipos de rescate.

Ante este desastre natural en Hidalgo, las familias han improvisado refugios con lonas y esperan que el gobierno estatal y federal envíen apoyo humanitario con víveres, cobijas y medicamentos.